Pabriks: nav pareizi uzskatīt, ka CETA veicinās lielo kompāniju dominēšanu

Eiropas Savienības (ES) - Kanādas tirdzniecības nolīgums CETA ir liels sasniegums un ir nepareizi uzskatīt, ka tas veicinās lielo, starptautisko kompāniju dominēšanu, uzskata Eiropas Parlamenta deputāts, ziņotājs par CETA nolīgumu Artis Pabriks.

Pabriks pauda, ka ārpus ES šobrīd ir ļoti daudz protekcionisma un «viltotu solījumu». «Šajā neskaidrajā pasaules politikas laikā ES ir jāiet uz priekšu. Nolīgums ir pagrieziena punkts. Tā nav patiesība, ka nolīgums radīs situāciju, kurā dominēs dažādas lielas kompānijas,» sacīja Pabriks.

Viņš vērsa uzmanību uz to, ka ekonomika un tirdzniecība ir līdzīgas politikai. «Ja jūs nākat no mazas valsts, ir svarīgi, ka ir organizācijas, kuras piebremzē lielās valstis. Liela daļa mūsu [ES] valstu ir mazas,» sacīja Pabriks. Deputāts arī uzsvēra, ka Latvijā katra sestā darba vieta ir atkarīga no eksporta, tādējādi mūsu valsts saprot šāda nolīguma izdevīgumu.

Reklāma

Eiropas Savienības (ES) tirdzniecības komisāre Sesīlija Malstrēma tikmēr norādīja, ka 80% uzņēmumu, kuri tirgojas ar Kanādu ir mazie vai vidējie, kas arī būs lielākie CETA nolīguma ieguvēji. Savukārt bažām, ka tiks samazināti regulatoru noteiktie standarti nav pamata, jo ES to neplāno darīt. Arī dalībvalstīm paliks spēkā visi resursi, lai nodrošinātu savu nacionālo kontroli šajās jomās.

TVNET jau vēstīja, ka Eiropas Parlamenta deputātu vairākums trešdien atbalstīja Kanādas - Eiropas Savienības (ES) visaptverošo tirdzniecības līgumu jeb tā dēvēto CETA. Pirms balsojuma notikušajās asajās debatēs līgums tika salīdzināts gan ar «tehnokrātu apvērsumu Eiropas Savienībā», gan ar tādu, kurš veicinās tikai jaunus breksitus Eiropā.

Eiropas Parlamenta deputātu vairākums trešdien atbalstīja Kanādas - Eiropas Savienības (ES) visaptverošo tirdzniecības līgumu jeb tā dēvēto CETA. Pirms balsojuma notikušajās asajās debatēs līgums tika salīdzināts gan ar «tehnokrātu apvērsumu Eiropas Savienībā», gan ar tādu, kurš veicinās tikai jaunus breksitus Eiropā.

-->









































Aizvērt Demonstrācijas pret CETA Strasbūrā AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA







Saistītie raksti