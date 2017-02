LTV: NEPLP izaicinājums būs vērtēt, kādiem TV kanāliem būt virszemes apraidē

Jaunās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) izaicinājums būs izvērtēt, kādiem televīzijas (TV) kanāliem ir jābūt pieejamiem virszemes apraidē, sacīja LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Belte.

«Joprojām vajadzētu diskutēt par to, kādiem TV kanāliem ir jābūt pieejamiem virszemes apraidē. Vai šie kanāli, kuri ir pieejami pašlaik, ir īstie? Lielie privātie spēlētāji ir skaidri pateikuši, ka būs tikai maksas televīzijas paketēs. Līdz ar to uz bezmaksas apraidi pretendē tie TV kanāli, kuri grib paaugties. Manuprāt, jaunajam NEPLP sastāvam šī jautājuma sakārtošana būs izaicinājums,» teica Belte.

Viņš arī uzsvēra, ka naudu no Mediju atbalsta fonda vajadzētu novirzīt saturam, lai stiprinātu informatīvo telpu. «Samaksa no fonda ir par saturu, kuru šie TV kanāli gatavo, bet summa ir tāda, lai fiziski varētu apmaksāt virszemes apraidi. Tas nav godīgi. No šī fonda naudai tiešām vajadzētu aiziet saturam, lai stiprinātu informatīvo telpu. Nevajag piekopt šo dubulto morāli, kad maksā par vienu, bet atskaiti prasa par kaut ko citu,» uzsvēra Belte.

Pēc viņa teiktā, virszemes apraidē pieejamajām televīzijām un LTV vajadzētu vienādus kvalitātes standartus. «Ja no mums sabiedrība prasa noteiktu kvalitātes līmeni, tad šajā gadījumā neviens pat īsti nemēģina analizēt, kas par to pašu sabiedrības naudu īsti tiek saražots. Ja jau sabiedrība maksā, tad maksā pēc vienādiem kritērijiem, un ir vienādi nosacījumi. Tad arī varbūt tādas televīzijas kā TV3 un LNT, kuru kvalitātes standarti ir atbilstoši, būtu ieinteresēti,» pauda Belte.

Jau vēstīts, ka Saeima NEPLP locekļa amatos 19.janvārī apstiprināja bijušo VSIA «Latvijas Televīzija» programmu daļas satura redaktoru Ivaru Āboliņu, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektori Guntu Līdaku, producēšanas un mārketinga kompānijas «beach.lv» dibinātāju, producentu Patriku Grīvu un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzēju Ievu Beitiku. Šāds Saeimas lēmums bija nepieciešams, jo 2.februārī beidzās pilnvaras četriem no pieciem NEPLP līdzšinējiem locekļiem. Darbu padomē turpināja tikai Ķezbere, kuru šajā amatā Saeima apstiprināja 2015.gadā.

Par NEPLP vadītāju iecelta līdzšinējā padomes priekšsēdētāja vietniece Ķezbere. Padomes priekšsēdētāja vietnieces amatā iecelts Āboliņš.