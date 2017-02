Sociālā uzņēmēja: Bērnu vientulības dēļ pieaug valsts sociālie izdevumi

Bērnu vientulības dēļ ir jāpalielina sociālo pakalpojumu grozs, un tādēļ pieaug valsts izdevumi, intervijā aģentūrai LETA sacīja psiholoģe un sociālā uzņēmēja Anna Kašina.

«Vientuļi bērni nav tikai bērnunamos. Dažkārt vispamestākie ir bērni no «labām» ģimenēm, kur ir tēvs un māte. Taču māte un tēvs daudz strādā, un bērni viņus vienkārši neredz. Ir daudzi bērni, ar kuriem vecāki nespēj nodarboties, jo dzīve Latvijā nav viegla, bet pēc tam mēs iegūstam milzīgu daudzumu sociāli nelabvēlīgu cilvēku, kuru problēmas ir spiesta risināt valsts. Tādēļ pieaug sociālais grozs, kurā visu laiku ir jāliek klāt nauda,» teica konkursa «Labās gribas uzņēmējs» fināliste Kašina.

Viņai vienīgajai no konkursa «Labās gribas uzņēmējs» dalībniekiem bija iespēja piedalīties starptautiskajā forumā «Reach for Change», kurā viņu pastāstīja par to Latvijas sociālās uzņēmējdarbības atzaru, kas atbalsta bērnus.

Kašina konkursā piedalījās ar savu sociālo uzņēmumu «Pasaku nams», kas risina bērnu vientulības un audzināšanas grūtību jautājumus pasaku terapijas ceļā.

«Pasaka - tas ir veids sarunai ar bērnu, kas tam labāk saprotams. Pasaka ir veids, kā piesaistīt bērna uzmanību, lai darītu viņam zināmu pašu galveno domu skaistā formā, krāšņā brīnuma ietinamajā papīriņā, lai viņš ar baudu klausītos to, ko grib pateikt vecāki. Šī iemesla dēļ es izvēlējos šādu psiholoģijas veidu,» teica uzņēmēja.

Kašina ir izstrādājusi viedtālruņu lietotni - pasaku konstruktoru, ar kura palīdzību jebkurš cilvēks bez literārā talanta varētu izveidot terapeitisku stāstu savam bērnam par jautājumu, kas aktuāls tieši pašlaik.

«Turpmāk gribu attīstīt šo projektu par «psihologu tavā kabatā», kurš dotu vecākiem padomus bērnu audzināšanā. Savukārt vecāku profils būtu savienots ar bērna profilu, kurā viņš saņemtu padomus, kā izturēties pret vecākiem,» stāstīja uzņēmēja.

Taču, tā kā 15 000 eiro balva ir tikusi konkursa uzvarētājam, lietotnei būs jāmeklē cits finansējums, atzina Kašina.

