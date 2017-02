Eksperte: Savas ambīcijas Saeimā nerealizējošie deputāti meklē iespējas pašvaldībās

Lai arī pašlaik nav skaidrs, cik tieši Saeimas deputātu kandidēs gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, iemesls šādam solim varētu būt savu Saeimā nerealizēto ambīciju piepildīšana pašvaldību līmenī, sacīja domnīcas «Providus» pētniece Iveta Kažoka.

Kā norādīja Kažoka, «uz aci» skatoties, šīs pašvaldību vēlēšanas varētu būt interesantas, jo partijas, it sevišķi «Saskaņa», deleģē vairākus spēcīgus savus «otrā plāna» Saeimas pārstāvjus dalībai vēlēšanās dažādās vietās.

«Ir manāma arī aktivizēšanās citās Saeimas frakcijās, un pagaidām redzam Vilni Ķirsi no «Vienotības», Mārtiņu Bondaru no Latvijas Reģionu apvienības un Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieko savienības. Izskatās, ka viņiem pievienosies vēl kāds, bet pagaidām, kamēr nezinām sarakstos ietverto vārdus, ir grūti teikt, vai šajās pašvaldību vēlēšanās kandidēs vairāk Saeimas deputātu nekā citkārt,» norādīja Kažoka.

Kažoka piebilda, ka ir liels jautājums, vai tie Saeimas deputāti, kuri varētu tikt ievēlēti dažādās pašvaldībā, patiešām taisās pamest Saeimu, tomēr, viņasprāt, pašlaik daudzas pazīmes liecinot, ka šie nolūki ir nopietni.

«Kāpēc šie deputāti izšķiras par iešanu uz pašvaldībām man, ja godīgi, nav līdz galam skaidrs. Lielākoties pašlaik, atkal «uz aci» raugoties, savu izvēli ir publiskojuši opozīcijas deputāti, un tur, kā viens no iemesliem varētu būt tas, ka šie opozīcijas deputāti īsti neredz sev izaugsmes iespējas parlamenta līmenī un meklē citus veidus, kā darboties politikā un, varbūt, ietekme kādā lielā pašvaldībā viņu turpmākajai karjerai vai citiem mērķiem nāks vairāk par labu, nekā sēdēšana Saeimas opozīcijā, kas ambicioziem cilvēkiem nav īpaši patīkama,» pieļāva eksperte.

Kā otru iemeslu savu Saeimas pārstāvju deleģēšanai pašvaldību vēlēšanās Kažoka minēja partiju vēlmi uzrādīt labus rezultātus pašvaldību vēlēšanās, kas pēcāk kalpotu par atspēriena punktu nākošajām Saeima vēlēšanām.

«Labi rezultāti motivētu gan partijas biedrus, gan piesaistītu jaunus atbalstītājus, gan radītu cerību, ka Saeimas vēlēšanās gaidāms labs rezultāts,» sacīja eksperte, piebilstot, ka dažas partijas domā par pašvaldību vēlēšanām savu ilgtermiņa plānu ietvaros un nevēlas izgāzties, tāpēc šādu, lielākam cilvēku lokam zināmu kandidātu deleģēšana, varētu nākt par labu vēlamā rezultāta sasniegšanai.