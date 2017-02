Vējonis gatavs šaut uz «zaļajiem cilvēciņiem»! Un ko, viņiem vēderus bučot, vai?

Viņa ekselence, ārkārtējais un pilnvarotais Krievijas Federācijas vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanova kungs ieradies vizītē pie Latvijas Saeimas priekšsēdētājas vietnieka Gundara Daudzes kunga. Tik pompozu ievadu izvēlējos tāpēc, ka visaugstākajā valsts līmenī paziņot par kaimiņu nostāju un pozīcijām - īstermiņā tas nozīmē signālu, ko var sagaidīt latvieši un krievi (neatkarīgi no dzīvesvietas) sliktajos pilnīgi idiotiskas opozīcijas laikos.

Vēstnieka kungs vicespīkera kungam paziņoja: «No Krievijas skatpunkta labs kaimiņš - tas ir pat labāk nekā radinieks. Tādējādi, no attiecīgā skatpunkta, mēs esam lemti sadarbībai un mierīgai līdzāspastāvēšanai.»

Gundars bija ziemeļnieciski ieturēts, vēstījumu par labajiem kaimiņiem tālāk neattīstīja: «Kaut gan daudzos jautājumos Latvijai un Krievijai kopīgu valodu atrast ir grūti, tām jāuztur dialogs, jāmeklē kopīgais un sadarbības iespējas.»

Pagrieziena brīdis...

Šo tikšanos mūsu mediji, neatkarīgi no politiskās nokrāsas, atspoguļoja laiski. Es tā arī nesagaidīju, kuri no viņiem slavinās post-Vešņakova deviņu gadu etapa beigas Latvijā un kuri apries. Lukjanovs pārstāv Balto namu. Nē, ne to, uz kuru mūsu līderiem ceļš ar medu ziests. Otru, to, kas atrodas Krasnopresņenskas ielā 2, Maskavā, pasta indekss 103274. Krievijas valdību.

Jo īpaši vēstnieks pauž to, ko viņam nosaka Krievijas Ārlietu ministrija, kuras vadītājs, kā jūs zināt, ir Sergejs Lavrovs. Nu un kurš metīsies kaujā pret viņu? Un Krievijā? Un Aizsardzības ministrijā? Ministrs Sergejs Šoigu? Jūs domājat, ka man visi nav mājās? Nu, nu...

Krievijas Aizsardzības ministrijas struktūrās ietilpst mediju holdings «Krasnaja zvezda», ko vada bēdīgi slavenais Aleksejs Pimanovs, nerimstošs cīnītājs ar visu ļauno visa labā vārdā. Holdingā ietilpst TV kanāls «Zvezda». Tā interneta lapā norādīts (gribat ticiet, gribat neticiet), ka kanāla ikmēneša auditorija ir vairāk nekā 100 miljoni cilvēku 85 valsts reģionos, tostarp Sevastopolē un Krimā. Savukārt kanāla interneta lapā ik mēnesi ieejot 7,5 miljoni cilvēku... Kanāla kredo: «Neviens pirms mums!» Un kādās vēsmās šīs «zvaigznes» lido? Pilnīgā saskaņā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas pozīcijām? Tas ir, ar Krievijas armijas ģenerāļa, biedra Sergeja Šoigu svētību?

Bet «Neviens pirms mums!» strādā. Telekanāla «Zvezda» mājas lapa veidota tā, ka sadaļā «Sejas» var iepazīties ar visiem galveno kanāla programmu vadītājiem. Izņēmums ir projekts «Sazvērestības teorijas». Kāpēc, es nezinu. Bet pēc tam, kad parādījās kārtējā sērija «Baltija. Krievija - ienaidnieks aprēķina dēļ», varu iedomāties.

Lēmumam katrā no Baltijas valstīm izvietot NATO bataljonu ar smago ieroču vienībām ir tāda pati militārā efektivitāte kā mirušā ārstēšanai ar sildošām kompresēm.

To saprot visi: mēs šeit mājās un viņi tur pie viņiem. Tāpēc gan šeit, gan tur parādās bīstama politiskā tendence: cilvēki uz šo vīru mērīšanos ar lāpstām smilšu kastē sākuši raudzīties ar ironiju, zinot: ja katra puse ar piepūstiem vaigiem sāks stiepties uz pirkstgaliem, tā būs pilnīgi dumja nodokļu maksātāju naudas tērēšana abu pušu režīmu ambīciju apmierināšanai ieilgušā, bet pilnīgi bezperspektīvā konfrontācijā. Ironija gan ir briesmīga ar to, ka tautu baida, bet tautai baiļu nav. Tāpēc baiļu līmenis steidzami jāceļ. Tieši ar to tad arī nodarbojas kanāls «Zvaigzne» anonīmajā projektā «Sazvērestības teorijas» ar «kinofilmas» «Baltija. Krievija - ienaidnieks aprēķina dēļ» palīdzību.

Tā kā neesmu pirmo reizi ar pīpi uz jumta TV lietās, varu teikt droši: tik profesionālu pieeju redzējis neesmu sen. Spriediet paši, televīzijā kaut kāds anonīms vīrietis, kura kaklu rotā tāda ķēde, no kuras transā kristu pat 90. gadu «zēni», spriež par Latvijas militāro budžetu un tamlīdzīgām lietām. Tiek iztirzāti dažādi «fakti», un

apokalipses vēstneša balss apstiprina, ka visu Baltijas valstu budžeti ir deficītā; it kā Krievijas budžetā būtu vismaz drusciņas proficīta.

Taču uz šīs kūkas ir arī ķirsis, protams. Pat divi! Pirmais – Aleksandrs Gapoņenko, Eiropas studiju institūta prezidents. Fantastisks institūts! Bez mājaslapas, ar dažām telpām biroju centrā Rīgā, Ropažu ielā.

Turklāt izdod grāmatas, kuras lasa tie, kuri tās pasūta, un uzņem kino tiem, kuri to pasūta. Gapoņenko kunga ideja ir teju maniakāla –

izrādās, Latvijai ir nepieciešami amerikāņi, lai viņi palīdzētu latviešu nacionālistiem parādīt velnu visiem krieviem, ieskaitot sadzīšanu koncentrācijas nometnē.

Eiropas studiju institūta prezidents paplašinājis un padziļinājis Krievijas sazvērestības teoriju. Atceraties, pirms pusgada Salaspilī notika vāji organizētas Zemessardzes apmācības. Viss «vājums» noslēdzās ar to, ka pilsētas iedzīvotāji nebija pietiekami informēti par šīm apmācībām un, saprotams, bija pārsteigti par ielās drasējošiem bruņotiem vīriem.

Pēc pusgada Gapoņenko televīzijas kanālam «Zvezda» atklāja, ka viņš zinot, kas notika patiesībā: «Kas, piemēram, ir karaspēka gājieni, Zemessardzes vienību gājieni darba dienā pa pilsētas ielām, bruņotas vienības, kuras sāk šaut, lai arī ar neīstām patronām? Tie ir krievu iedzīvotāju sagūstīšanas treniņi, tas viss notiek krievu pilsētās. Ar šīs krievu populācijas pretošanās apspiešanu, pēc attiecīgi atstrādātām metodēm.»

Foto: Kadrs no video

Piedosim zinātniekam, no kurienes gan viņam zināt, ka treniņi notika sestdienā un svētdienā, nevis darba dienās. Un ka Salaspils nebūt nav krievu pilsēta, nemaz nerunājot par Valku, kas galīgi nav krievu pilsēta, kur tai pašā laikā notika analogas apmācības.

Gapoņenko veica pavisam citu uzdevumu, proti, ar savu melošanu satraukt Krievijas tautiešus, ka Latvijā līdz Hitlera «Garo nažu naktij» nav tālu,

bet mūs pārliecināt, ka laiks kaut ko darīt radikālās pretošanās ziņā.

Ja Krievijā vai Latvijā uz šīs ēsmas kāds arī uzķertos, ekonomikas zinātņu kandidātam Gapoņenko būtu labs iemesls mieloties ar sava darba augļiem.

Sālsmaize vai lode?

Savukārt otrais ķirsis ir krietni vien senāks par Gapoņenko ķirsi. Izlikts «apskatei» tas bija televīzijas kanāla «Zvezda» 2014.gada 10.septembra raidījumā «Sazvērestības teorija». Tieši tad žurnālā «Ir» parādījās intervija ar toreizējo aizsardzības ministru Raimondu Vējoni, kurā viņš izteicās: «Ja vajadzēs, tad nošausim tos «zaļos cilvēciņus».»

Kā pret aizsardzības ministru pret Vējoni man ir gūzma pretenziju. Pirmkārt, tāpēc, ka viņš neapturēja absolūti nejēdzīgu līgumu ar angļiem, kuru bija ievilcis viņa priekšgājējs Artis Pabriks. Rezultātā mēs visi esam iegrūduši 250 miljonus savu nodokļu, lai iegādātos 123 bruņutransportierus, kuri paredzēti cilvēku evakuācijai no kaujas lauka un izlūkošanai, taču ne efektīvām militārām operācijām.

Dievs ar nevajadzīgiem bleķiem, labāk parunāsim par vajadzīgiem cilvēkiem. «Zaļie cilvēciņi» – kas viņi ir? Apmācīti kaujinieki bez atpazīšanas zīmēm, apmācīti esošās valdības likvidēšanai bez ievērojamiem cilvēku upuriem. Jums tas ir vajadzīgs? Simts gadus nē! Iedomājieties, ka Latvijas specvienība – sarkanbaltsarkanie cilvēciņi – bez pazīšanās zīmēm, taču bruņoti līdz zobiem, ieies Pleskavas apgabalā, lai atgūtu Abreni, jo tur ir palikuši pāris latvieši, kurus Krievijas varasiestādes apspiež.

Kādu pavēli dos Putins? Uzņems ar sālsmaizi? Neticēsiet – šaubos.

Šie ļaudis būs nolemti jau no pavēles saņemšanas brīža par Abrenes atgriešanos vēsturiskajā dzimtenē.

Savukārt «Zvezda» tikmēr ziņo: atcerieties Vējoni, viņš šaus uz krievu zaldātiem, kad viņi ieradīsies okupēt Latviju.

Pagaidiet, ko ar šādiem puišiem citu darīt – sagaidīt atplestām rokām un no prieka skūpstīt? Tas viss jau ir bijis, un mēs zinām, ar ko tas beidzās.

Foto: Ekrānuzņēmum no žurnāla "Ir"

Šis «mākslas darba gabals» ar nosaukumu «Baltija. Krievija – aprēķina ienaidnieks» adresēts īpaši Krievijas iekšējam patēriņam.

Aprēķins, ka

informāciju par Krievijas iebrukumu Latvijā «Zvezda» skatītāji palaidīs gar ausīm, bet, ka, lūk, Vējonis ir gatavs dot pavēli šaut uz krieviem, - to gan sadzirdēs.

Tādā veidā Krievijas ārlietu ministra Lavrova uzstādījums savam sūtnim Latvijā Lukjanovam aktīvāk kustēties divpusējo attiecību normalizēšanas virzienā tiek piesegts ar Aizsardzības ministrijai piederošo holdingu «Krasnaja zvezda» Nacionālās apvienības aplausu pavadībā. Interesanta kompānija nolasījusies, ne tā?

Gribētos domāt, ka tā nav Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu stratēģiskā pozīcija. Visdrīzāk, pieķērušies vienam no mūsu austrumu kaimiņa nacionālās aizsardzības koncepcijas trendiem – visapkārt vieni vienīgi ienaidnieki un nelieši! – kādā no vidējiem telekompānijas līmeņiem dažs labs producents nolēma veikt savu ieguldījumu «pareizā» valsts politikas izpratnē.

Skumjākais šajā visā ir tas, ka optimismā tītā Krievijas vēstnieka Latvijā Jevgeņija Lukjanova misija ir zināma tikai pie mums un tikai protokolu līmenī, savukārt visas tās nejēdzības, kuras faktiski ir pretrunā ar jau pirmajiem Krievijas sūtņa soļiem, aug augumā. Miljoniem telekompānijas «Zvezda» skatītāju 85 Krievijas reģionos – atceraties? Krievijas Aizsardzības ministrija pret Krievijas Ārlietu ministriju? Muļķības! Tas ir mazo Krievijas televīzijas darboņu trulums, uzdodoties par patiesības vēstnešiem. Televīzijas kanāls «Zvezda»! Izskatās, ka kādam ir piemetusies zvaigžņu slimība. Kuras sekas savukārt ir jāstrebj mums...