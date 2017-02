Mūža mājas Meža kapos arī Ušakova vecākiem

Nesen diskusijas raisīja vēsts, ka eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, izmantojot starpniekus, tikusi pie kapavietas Rīgas I Meža kapos, netālu no Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes atdusas vietas. Relatīvi netālu no Vīķes-Freibergas nolūkotās vietas apglabāti Rīgas mēra Nila Ušakova vecāki – Valērijs un Ludmila. Bijušais kapu pārzinis Vilnis Bisenieks pieļauj, ka vieta varētu būt iegūta «dodot rīkojumus», vai iegādājoties no citiem cilvēkiem, bet Rīgas domē tiek skaidrots, ka mērs vietu vienkārši ir nopircis.

«Ušakova piederīgo apglabāšanai kapavieta tika piešķirta atbilstoši Rīgas domes 09.12. 2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 149. Par to tika veikta samaksa atbilstoši Kapsētu pārvaldes noteiktajiem izcenojumiem,» uz jautājumiem, kā mērs tika pie vietas piederīgo apglabāšanai kapos, kur «cilvēkiem no malas» to esot teju neiespējami iegūt, atbildēja Rīgas domes pārstāve Laila Ivāna.

Savukārt Bisenieks, komentējot to, vai «sarunājot» var tikt pie vietas Rīgas 1.Meža kapos, bija kategorisks – noteikumos paredzēts, ka

šajos kapos var vietu piešķirt par sevišķiem nopelniem valsts labā.

Te, protams, var jautāt - kādi tieši nopelni ir cilvēkiem, kuri nav gribējuši iegūt pilsonību valstī, kurā pavadījuši visu mūžu, tā vietā izvēloties nepilsoņa statusu Latvijā?

Publiski pieejamā informācija liecina, ka abi Ušakova vecāki bija nepilsoņi.

Vienlaikus viņš neizslēdza to, ka Ušakovs varētu būt izmantojis savu amatu, lai vietu šajos kapos vecākiem atrastu, dodot rīkojumu padotajiem. Tāpat pastāv iespēja, ka mērs vietu ir iegādājies no kāda cita cilvēka. «Pēc esošajiem noteikumiem, ja vieta pieder man, tad ar to es varu darīt, ko gribu,» uz jautājumu par to, vai pastāv iespēja, ka mērs vietu iegādājies no citiem cilvēkiem, teica Bisenieks.

TVNET jau vēstīja, ka eksprezidente, kuras nopelni Latvijas labā nevienam nav noslēpums, izmantojot starpniekus, tika pie kapavietas Rīgas I Meža kapos, netālu no Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes atdusas vietas.

No vairākām amatpersonām Rīgas pašvaldības iestādēs noskaidrots, ka I un II Meža kapos dabūt kapavietu «no malas» nav iespējams. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes galvenais speciālists Krišs Noris sacījis, ka I Meža kapi ir daļēji slēgta kapsēta, kur vietas var iegūt tikai tie, kuriem uzturēšanā jau ir kapavietas un kuriem tās ir «pilnas», turklāt «tagad jau ir tik tālu nonācis, ka pat tiem vairs nepietiek, nav teritorijas».

