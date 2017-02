Baldzēns: Pedagogu atalgojums nedrīkst būt atkarīgs no skolu tīkla reformēšanas gaitas

Pedagogu atalgojums nedrīkst būt atkarīgs no tā, cik sekmīgi valdība un pašvaldības tiek galā ar skolu tīkla reorganizāciju, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam «Rīta panorāma» pauda Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) vadītājs Egils Baldzēns.

Viņš uzsvēra, ka katram ir jādara savs darbs - skolotājiem jāmāca bērni, bet par skolu tīkla sakārtošanu atbildīgai jābūt valdībai un pašvaldībām. «Mēs jau nekad neesam iebilduši pret to, ka valdībai jāpilda savi pienākumi, bet mēs vienmēr esam iebilduši pret to, ka mums saka: ja valdība nebūs veikusi skolu reformu, tad skolotāji nekādu algu pieaugumu var negaidīt,» skaidroja Baldzēns.

LBAS vadītājs atzina, ka Latvijas izglītības sistēma ir pārfinansēta, bet pie tā nav vainīgi pedagogi, kuri saņem zemu atalgojumu. «Nedrīkst būt tā, kā izdarīja Izglītības [un zinātnes] ministrija ar valdību kopumā, ka it kā paaugstina algu, bet realitātē pie tās pašas slodzes [pedagogs] var saņemt zemāku algu,» uzstāja arodbiedrību savienības priekšsēdētājs.

Uz norādi, ka darba samaksas pieaugumam ir jākorelē arī ar darba ražīguma pieaugumu, Baldzēns atbildēja, ka Latvijā darba ražīgums kopumā nemaz nav zems. Lai gan «Eurostat» jau ilgāku laiku nepublicējot jaunākos datus par darba ražīgumu, LBAS vadītājs apgalvoja, ka Latvijā darba ražīgums ir 64% no vidējā Eiropas Savienības (ES) līmeņa, turpretim darbaspēka izmaksas kopā ar pirktspējas paritātes standartu veido aptuveni 38% no vidējā ES līmeņa. «Šīs šķēres starp 64% un 38% [..] ir pietiekamas, lai mēs drīkstētu teikt, ka darba samaksai jābūt augstākai,» rezumēja Baldzēns.

Kā ziņots, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) iepriekš laikrakstam «Neatkarīgā Rīta Avīze» pauda, - ja skolu tīkla sakārtošana nesekmēsies, kā iecerēts, tad arī plānotajam pedagogu atalgojuma pieaugumam līdzekļu nebūs.

Pēc viņa teiktā, patlaban ministrija ir grūtā saskaņošanas procesā ar visām iesaistītajām institūcijām par algu paaugstinājuma tālāko grafiku, jo saņemti iebildumi gan no Finanšu ministrijas, gan Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, un tie ir diametrāli pretēji.

«Mēs iesim ar nesaskaņotu ziņojumu uz valdību. Iespējams, mēs nevarēsim ievērot to algu pieauguma grafiku, kas ir ierakstīts mūsu plānos, jo viens no ietekmējošiem faktoriem ir saistīts ar skolu tīkla sakārtošanu un to, cik veiksmīgi mums norisināsies sarunas ar pašvaldībām, kas ir vispārizglītojošo skolu dibinātājas. Ja sarunas būs nesekmīgas, finanšu avota algu paaugstināšanai nebūs. Nav papildu naudas, nav lielāku algu,» laikrakstam bija skaidrojis ministrs.

