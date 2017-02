Politologs: attiecībās ar arābu valstīm jāsaglabā vēss prāts

«Jautājumos, kas saistīti ar arābiem, vajag elpot dziļi un būt ar vēsu prātu,» par Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Latvijas Ārlietu ministrijai iesniegto notu saistībā ar nepieņemamu situāciju, kādā lidostā «Rīga» nesen nonāca jaunieceltā vēstniece Hanana Halfana Obaida Ali ai Madhani, TVNET saka politologs Filips Rajevskis. Turpretim Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns notikušo dēvē par «mazākais nepatīkamu.» Kas īsti noticis, šobrīd nav skaidrs, atzīst TVNET aptaujātie politikas pētnieki.

No mušas zilonis

Notā sacīts, ka lidostas drošības dienesta darbinieki vēstniecei pieprasījuši novilkt musulmaņu tradicionālo tērpu un arī galvassegu - hidžābu. Vēstniece norādījusi, ka to izdarīs tikai sievietes klātbūtnē un nost no svešu ļaužu acīm, taču šādu iespēju lidosta neesot piedāvājusi. Lidostas Drošības departaments noliedz, ka lidostas darbinieki būtu izturējušies necienīgi. Vēstniecei esot lūgts tikai novilkt mēteli un viņu atbilstoši kārtībai ar rokām pārmeklējusi sieviete. «Lai gan, kas īsti noticis, nav skaidrs,

izskatās, ka no mušas tiek izpūsts zilonis.

Lai gan vēstniece pārstāv ļoti bagātu valsti, arī mēs esam Eiropas valsts, kurā ir noteikta kārtība, « saka Rajevskis. «Ja Arābu Emirātus interesē sadarbība ar mums, tad diez vai šis incidents to varēs izjaukt, ja nē – tad vienmēr var izdomāt iemeslu.»

Apdraudēta ekonomiskā sadarbība

Turpretim Andžāns uzskata, ka notikušais neko labu par mums neliecina, tomēr uzskata, ka tā būtība ir visai neskaidra. Incidents nav parasts - neko līdzīgu viņš nespēj atsaukt atmiņā. «Attieksmei pret diplomātiem jābūt īpašai. Attiecības ar rezidējošo AAE vēstnieci no ekonomiskās sadarbības viedokļa ir ļoti būtiskas. Ja cilvēks uzrāda diplomātisko pasi, neskaidrību gadījumā jāsazinās ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu."

Neierasti ir arī tas, ka arābu pasauli pārstāv sieviete. Iepriekš tie ir bijuši vīrieši.

Andžāns pieļauj, ka lidostas darbinieku rīcība bijusi vienkārši neprofesionāla. «Gadījums var atstāt negatīvu iespaidu uz Latvijas ekonomiskās politikas īstenošanu Arābu Emirātos.»

Sīkumu nav!

Politoloģe Ilga Kreituse uzskata, ka kārtība, kas paredz novilkt daļu no musulmaņu tradicionālā apģērba, no Eiropas drošības viedokļa ir akceptējama, jo noteikts reliģiskais apģērbs var radīt bažas par apdraudējumu. Pēc viņas domām, ir pārkāpti pārmeklēšanas noteikumi. «Es atbalstu šādu kārtību, bet ir jābūt atbilstošam personālam – šajā gadījumā sievietei, un telpai, kur to darīt. Ja ir izdarīts pārkāpums, kāds ir jāsoda.»

Politoloģe norāda uz zīmīgu sakritību – gaidāmo valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīti Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.

«No starptautisko attiecību viedokļa tā ir kutelīga situācija. Turklāt Arābu valstis ir ar savu nostāju un raksturu. Starptautiskajās attiecībās sīkumu nav. Jādomā par to, vai mūsu dienesti atbilst standartiem.»

