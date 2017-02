Aptauja: Puse iedzīvotāju kopumā apmierināta ar savas pašvaldības darbu

Aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju ir kopumā apmierināta ar savas pašvaldības darbu šī sasaukuma laikā, liecina pētījumu aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati.

Janvārī veiktajā aptaujā iedzīvotājiem tika lūgts norādīt, vai viņi piekrīt apgalvojumam par to, ka kopumā ir apmierināti ar savas pašvaldības darbu šī sasaukuma laikā. Rezultātā noskaidrojās, ka kopumā ar to ir apmierināti 52% iedzīvotāju - 11% aptaujāto apgalvojumam piekrīt pilnībā, savukārt vēl 41% tam drīzāk piekrīt.

Savukārt 48% iedzīvotāju ar savas vietvaras darbu kopumā nav apmierināti. Noskaidrots, ka 36% drīzāk nepiekrīt apgalvojumam, ka ar pašvaldības darbu viņi ir apmierināti, savukārt vēl 12% tam pilnībā nepiekrīt.

Reklāma

Šogad fiksētais rezultāts ir sliktāks nekā pirms gada, kad ar savas pašvaldības darbu kopumā bija apmierināti 58% iedzīvotāju. Kopš pēdējām pašvaldību vēlēšanām 2013.gadā apmierināto ar pašvaldību darbu iedzīvotāju īpatsvars, kā liecina aptauja, svārstījies no 51% līdz 58%. Apmierinātība ar iepriekšējā sasaukuma darbu iedzīvotāju vidū bija zemāka - laika periodā no 2009.gada līdz 2013.gadam tika fiksēts zemākais to iedzīvotāju īpatsvars, kas pauda apmierinātību ar savas vietvaras darbu.

2009.gadā tikai 37% iedzīvotāju kopumā bija apmierināti ar savas pašvaldības darbu, kas ir zemākais rezultāts novērojumu vēsturē. Turpmāko četru gadu periodā to iedzīvotāju īpatsvars, kas bija apmierināti ar savas pašvaldības darbu, nepārsniedza 45% līmeni.

Nākamās pašvaldību vēlēšanas notiks šovasar - 3.jūnijā.