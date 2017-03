Advokāts: Vecāku strīdos bērns nedrīkst kļūt par tirgošanās objektu

Vecāku strīdos bērns nedrīkst kļūt par tirgošanās objektu, tā Advokatūras dienu atklāšanas pasākumā sacīja zvērināts advokāts Dāvis Volksons.

Volksons klātesošajiem skaidroja galvenās problēmas, ar ko advokāti saskārušies praksē konkrētajā jautājumā, kā būtiskāko un izplatītāko minot tieši uz uzturlīdzekļu nemaksāšanu.

Advokāts uzsvēra, ka vienošanās par uzturlīdzekļu maksāšanu ir spēkā neatkarīgi no finansiālām vai darba vietas izmaiņām, tomēr vecākam ir tiesības prasīt gan uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu, gan samazināšanu.

Reklāma

Tāpat problēmas ir attiecībā uz bērnu «dalīšanu», Volksonam uzsverot, ka bērns nedrīkst kļūt par tirgošanās objektu, līdzekli, ar kuru vecāki risina savas personiskās attiecības, ar bērnu nevar manipulēt un viņu uzpirkt.

Vēl advokātu praksē ir lietas, kur kāds no vecākiem nepilda tiesas nolēmumus, piemēram, jautājumos par saskarsmes pārkāpumiem. Kā norādīja Volksons, lai izvairītos no konfliktiem nākotnē, jau sākotnēji tiesā ir jāatrunā vecāku saziņas veidu un biežumu.

Attiecībā uz nelabvēlīgiem dzīves apstākļiem advokāts pauda, ka bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību, savukārt zemi vecāku ienākumi, bezdarbnieka statuss vai slimība nevar būt iemesls, lai liegtu iespēju audzināt un aprūpēt bērnu.

Volksons arī piebilda, ka sabiedrība, saskaroties ar pret bērnu vērstu netaisnīgu vai nelāgu izturēšanos, ir tiesīga rīkoties, piemēram, ja radiniekiem, kaimiņiem un citiem ir aizdomas par bērna nepienācīgu aprūpēšanu, tad par to ir jāziņo attiecīgajiem dienestiem.

Tāpat ir strīdi par to, ka viens no vecākiem nesaskaņoti aizved bērnu uz ārzemēm. Tās ir vienas no smagākajām lietām, jo šie strīdi ir grūti, apjomīgi un emocionāli sarežģīti, piebilda Volksons.

Vēl advokāti saskaras ar lietām par nepilngadīgiem, kuri pārkāpj likumu. Volksons sacīja, ka vecākiem ir jāskaidro bērniem tas, ka gadījumā, ja nepilngadīgais pārkāpj likumu, nodarītos zaudējumus un administratīvo sodu līdz 18 gadu vecumam sedz vecāki. Tāpat, ja bērns sistemātiski pārkāpj likumu, tad tas var novest pie vecāku tiesību ierobežošanas.

Kopumā, kā informēja Zvērinātu advokātu padomē, pēdējo trīs gadu statistika liecina, ka palielinās izskatīto lietu skaits saistībā ar bērnu paternitāti, vecāku aizgādību, kā arī aizgādības un saskarsmes tiesību noteikšanu.

Kā ziņots, no šodienas līdz 17.martam vairāk nekā 150 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā, šogad īpaši veltot uzmanību bērnu interešu aizstāvībai.