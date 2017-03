16.martā latviešu karavīrus – leģionārus godinās arī Ventspilī

2017.gada 16.martā Ventspils novada «Politiski represēto apvienības» aktīvisti ar klusuma brīdi pie Meža kapu Baltā krusta godinās latviešu karavīrus, kuri atdevuši savas dzīvības par Latvijas brīvību. 16.marts – sabiedrību vienojošs vai šķeļošs datums? Uz šo jautājumu visdrīzāk godīgi atbildēt varam tikai katrs pats sev.

16.marts Latvijā nekad nav ticis traktēts viennozīmīgi. Īstiem latviešu patriotiem tā ir svēta - kritušo latviešu karavīru piemiņas diena, citiem, kuri Latviju diemžēl nevar vēl saukt par savām mājām, tā ir fašisma atdzimšanas diena, jo viņiem, pakļaujoties Krievijas masu mēdijiem, domāšanā ir «iemežģījies» šāds mīts, bet viena liela sabiedrības daļa labāk klusē šajā dienā un izvairās no sava viedokļa paušanas, jo viņiem tā «ērtāk»… Skumji.

Mans personīgais stāsts saistībā latviešu leģionāru karavīru atceres dienu ir gan īpašs, gan arī tieši otrādi – klasisks gadījums Latvijā Otrā pasaules kara sakarā. Abiem maniem vectēviem, lai arī izdevās palikt dzīviem Otrajā pasaules karā, diemžēl neizdevās sagaidīt Latvijas neatkarības atjaunošanu, lai arī viņi abi to būtu vēlējušies. Viens no maniem vectēviem tika «brīvprātīgi» piespiedu kārtā iesaukts sarkanajā armijā, bet otrs tik pat «brīvprātīgi» tika iesaukts vācu armijas latviešu leģionā un divu lielvaru kaujas dzirnavām griežoties, mani vectēvi tika nostādīti viens pret otru kā ienaidnieki, lai arī patiesībā Ansis ar lielāko prieku un sev raksturīgo lielo darba mīlestību labāk nodarbotos ar piekrastes zveju dzimtajā līvu krastā Ovišu pusē, bet Fricis koptu zemi un saimniekotu, lai uzturētu savu kuplo ģimeni, Laidzes pusē. Vēstures rata griežos nokļūstot, manu vectēvu dzīves , tāpat kā mūsu Latvijas liktenis būtiski pārmainījās. Lai arī jaunības gadi viņiem bija pavadīti brīvā, neatkarīgā Latvijā, Otrais pasaules karš visu apgrieza kājām gaisā. Man ir svarīgi un nozīmīgi abi vectēvi, es esmu abu viņu mazdēls, lai arī abi karojuši pretējās frontes pusēs. Līdz ar to arī man nav «pareizo» un «nepareizo» datumu, kad viņus pieminēt. Es esmu latvietis ar līvu saknēm, jo tādi bija mani vectēvi. Es lepojos ar viņiem un tieši 16.martā, noliekot ziedus pie Meža kapu simboliskā Baltā krusta, es pieminu viņus abus – kā latviešu karavīrus, kuri vēlējas, lai es – viņu mazdēls dzīvotu brīvā, neatkarīgā Latvijā un turpinātu mūsu dzimtu, kuriem ir dārgs gan līvu krasts, gan Talsu puses pakalni un lejas.

Man ir kauns par tiem līdzgaitniekiem, kuri baidās no 16.marta aktivitātēm, piemiņas brīžiem, kuri baidās no savas dzimtas vestures, kuri jūtas nelāgi, kā uz viņiem no vienas vai otras puses paskatīsies, Ko sacīs Eiropa, ko runās Krievijas rupori… Attopaties taču… Tautai, as neciena savu vēsturi, nebūs nākotnes. Kad mūsu Saeimā atkal vairākumā būs mūsu ievēlēto deputātu, kuri 16.martu ar likumu noteiks kā latviešu karavīru piemiņas dienu, tikai tad varēsim cerēt, ka tiks padomāts arī par mums – latviešu tautu un pārējiem mūs Latvijas iedzīvotājiem.

Laiks jaunai Atmodai! …bet Atmoda sākas no katra paša, no savas drosmes, no katra uzdrīkstēšanās, arī no uzdrīkstēšanos nolikt ziedus savu tēvu, vectēvu piemiņai 16.martā.