Kristovskis: Ventspilij ir vajadzīgs jauns saimnieks, kas darbojas Ventspils, ne Rīgas interesēs

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, piedāvājam sarunu ar Ģirtu Valdi Kristovski, kurš iecerējis pašvaldību vēlēšanās kandidēt uz lielās un turīgās pilsētas - Ventspils mēra krēslu.

Jūsu vārds aktīvajā politikā kādus gadus nav dzirdēts. Ko šobrīd darāt?

Kopš aizgāju no aktīvās politikas, nolēmu sevi pilnveidot biznesa, ekonomikas un finanšu vadības jomā. Pēc Francijas vēstnieces Latvijā Šantalas Puarē ieteikuma izvēlējos studēt biznesa vadību trīs pasaules TOP desmitnieka finanšu un ekonomikas augstskolu - Londonas Ekonomikas augstskolas, Ņujorkas universitātes Sterna biznesa skolas un Parīzes Augstākās ekonomikas skolas kopējā programmā TRIUM. 2014.gada rudenī saņēmu maģistra diplomu Londonā. Mācījos kopā ar savas jomas izciliem biznesa vides cilvēkiem no visas pasaules. Bija pat kursabiedrs, kura atbildībā bija projekti, kas līdzvērtīgi mūsu valsts gada budžetam. Tas bija vērtīgs laiks ar paralēlu pieredzes uzkrāšanu uzņēmējdarbībā. Pakāpeniski iesaistījos dažādu industriju un tirgu izpētē un uzņēmumu konsultēšanā kā Latvijā, tā arī Norvēģijā. Tas bija sarežģīts, taču ļoti vērtīgs laiks, jo izdevās piedalīties gan jaunu produktu izstrādē, gan arī jaunu tirgu apguvē. Esmu strādājis ar tādiem inovatīviem produktiem kā bistabilo šķidro kristālu displeji, militāras raķešu sistēmas, tranzīts un pat torificēto koksnes pārstrādes produktu jeb zaļās ogles ražošanas tehnoloģijas un produkta tirgi.

Bez tam tikko pabeidzu nozīmīgu darbu – uzrakstīju grāmatu «Ielauzties NATO» par paveikto Latvijas iestāšanās NATO gados. Šīs grāmatas tapšanu ir atbalstījusi arī LR Aizsardzības ministrija, un tā parāda, kāda mēroga izaicinājumi bija jāpārvar, cik mērķtiecīgi jāstrādā, kādas zināšanas jāpiesaista, jāpielieto, lai izlauztos cauri kā vietējās, tā arī starptautiskās politikas intrigām, pārvarētu aizsardzības sistēmas iekšējo problēmu un pretrunu, NATO prasību zemūdens klintis.

Strādāju arī pie grāmatas, kurā parādās mana un manas dzimtas cilvēku dziļā saistība ar Ventspili, ar tās attīstību. Esmu ventiņš jau daudzās paaudzēs. Grāmatā tiks parādīts, cik svarīgi manas personības veidošanā ir manas dzimtas cilvēki, to pārdzīvotais dažādos laikos gadsimta garumā. Piemēram, runa ir par manu vecvectēvu Andreju Kristovski, kurš bija Ventspils domnieks no 1912. gada. Tiks pieminēta mana mamma Astra Krustiņa, kuru par dalību Ventspils skolnieku pretošanās kustībā 16 gadu vecumā 1946. gadā tiesāja PSRS kara tribunāls. Vēl virkne spilgtu manas dzimtas cilvēku, kas dažādos laikos turējušies pie neatkarīgas Latvijas valsts domas. Protams, grāmatā parādīšu savu ienākšanu politikā, kas sākās ar Ventspils Vides aizsardzības kluba un Latvijas Tautas frontes aktivitātēm Ventspilī Atmodas pirmsākumos.

Kā vērtējat to, kas notiek Latvijas politikā pašlaik?

Nesen lasīju ziņu, ka ASV žurnāls «US News and World Report» 80 valstu vērtējumā ierindojis Latviju 60. vietā. Manu uzmanību piesaistīja fakts, ka Latvija pēc kritērija «vara» ir ierindojusies pēdējā – 80. vietā. Tas parāda to, cik zema citu valstu iedzīvotāju skatījumā ir Latvijas varas elites reputācija! Tas ir neatkarīgs vērtējums esošajai Latvijas pārvaldes kārtībai un kvalitātei!

Tātad ir par ko padomāt! Tas ir nožēlojami, ja par Latvijas politikas spilgtāko pārstāvi ir kļuvis neviens cits kā A.Lembergs. Ja laikraksts «The New York Times» piemin nevis kādas izcilības dēļ, bet gan viņa populisma, apšaubāmās izcelsmes bagātības, korupcijas un varaskāres dēļ. Tātad nopietnā pasaules līmeņa laikrakstā Latvijas tēlu pārstāv šāda tipa politisks darbinieks. To izlasa miljoniem cilvēku pasaulē. Viņi attiecīgi ierindo Latviju pēdējā vietā pēc kritērija «vara»! Viss ir tik vienkārši. Cieš Latvijas reputācija! Uz šāda fona Igaunijas reputāciju veido Tomass Hendriks Ilvess vai tagad Kersti Kaljulaida! Ar tādiem Igaunijas cilvēkiem mūsu kaimiņvalsts nekad nevarētu dabūt pēdējo vietu nominācijā «vara»!

Vienmēr esat bijis taisnības cīnītājs. Vai plānojat atgriezties politikā?

Nezinu, vai esmu taisnības cīnītājs. Drīzāk esmu par godīgu attieksmi pret darbu un līdzcilvēkiem. Diemžēl manā dzimtajā pilsētā Ventspilī valda savtīgs un ar paškritikas trūkumu sirgstošs režīms. Lieki piebilst, kādu degradējošu iespaidu uz vietējo sabiedrību atstāj fakts, ka pilsētas vadītājs gadiem atrodas uz apsūdzēto sola. Nav runa pat par Latvijas tiesu sistēmas spējām, bet gan par to, kā šādā pretrunīgā situācijā labs vadītājs vispār var nonākt!?... Tātad pilsētai ir nepieciešamas pārmaiņas. Ir vēsturiska situācija, kas pat kaut kādā mērā līdzinās laikam pirms gandrīz 30 gadiem Latvijā, arī Ventspilī.

1988.gadā ventspilnieki izgāja demonstrācijā ar prasību, lai pilsēta būtu bagāta, brīva un laimīga. Ko redzam šodien? Kravu apjomi rūk, ir izvērsts konflikts pilsētas mēra un ostā strādājošo uzņēmumu starpā. Daļa uzņēmumu, kas ir pilsētas ekonomikas nesošā ass un labklājības garants, tiek apzināti ierobežoti, pret tiem tiek vērsta nevienlīdzīga attieksme, to attīstības iespējas ierobežo, tiem pilsētas vara nepalīdz piesaistīt kravas, kas nepieciešamas uzņēmumu darbībai Ventspils ostā. Šķiet, ka Ventspils esošajam vadītājam pat ir prieks, ka no viņa kontroles izgājušajiem uzņēmumiem ir kādas grūtības. Tas notiek, neraugoties uz to, ka ostā strādājošie uzņēmumi ir lielākie darba devēji un arī lielākie nodokļu maksātāji Ventspils budžetā, un vieni no lielākajiem Latvijas mērogā.

Diemžēl arvien vairāk redzams, ka Lemberga pieņemtie lēmumi nav tik daudz Ventspils, cik Rīgas interesēs. Piemēram, savā ziņā ar vieglu roku atteikšanās no dzelzceļa elektrifikācijas Ventspils virzienā, necīnīšanās par Ventspilij nepieciešamiem dzelzceļa kravu pārvadājumu tarifiem var nākotnē pilsētu padarīt nekonkurētspējīgu tranzīta un loģistikas jomā. Tas savukārt novedīs pie ievērojama darba vietu skaita sarukuma, un «pilsētai ar rītdienu» vairs nebūs nākotnes.

Taču tā nav vienīgā problēma. Ventspils patiesībā visus šos gadus dzīvo uz Eiropas Savienības fondu naudas un no dažādiem ostas uzņēmumiem dāvanās saņemtiem līdzekļiem. Pārējie ekonomiskie rādītāji, tas ir, tie, kuri parāda pašas pilsētas pārvaldes, tās vadītāja sasniegumus un spējas, uz citu Latvijas pilsētu fona ir stipri vidēji. Katrā ziņā tie neliecina ne par kādu izcilību vai esošā režīma neaizstājamību. Manuprāt, Ventspilij ir bijušas milzīgas iespējas, milzīgi finanšu līdzekļi pieejami iepriekšējos 30 gados, taču liela daļa no tiem ir vienkārši izniekoti, nemaz nerunājot par to daļu, par kuru apsūdzības ir izvirzītas pilsētas režīma priekšstāvim A.Lembergam. Līdz šim Ventspilī ir bijusi izšķērdīga, pat neprātīga, īstermiņa saimniekošana. Ko pilsēta darīs tad, kad osta līdzšinējās Ventspils pašvaldības politikas un reputācijas trūkuma dēļ turpinās sarukt, ja Eiropas Savienība līdzekļus izšķērdēšanai vairs nedos?

Plānojat atgriezties politikā pašvaldības vēlēšanās Ventspilī?

Jā! Ventspilij ir nepieciešama jauna pārvaldība, kas darbojas tieši Ventspils, ne Rīgas interesēs. Pat ja manā pēdējo piecu darba gadu laikā nebūtu nācies sadarboties ar tādiem Ventspils uzņēmumiem kā HansaMatrix, EuroLCDs vai Ventbunkers, problēmas pilsētā saskatu ļoti labi. Redzu, cik ļoti Ventspilij ir nepieciešamas pārmaiņas, lai pilsētas interešu pārstāvība būtu patiesa, nevis fikcija un personīgu, privātu ambīciju apmierināšana, kā tas ir bijis līdz šim. Man kā ventspilniekam, kura dzimta te aktīvi darbojusies daudzās paaudzēs, ir skumji vērot to, cik butafora ir pilsētas pārticība un cik lēti tiek pirkts ventspilnieku prieks! Lembergs jūs aicina uz salūtu, kas dārgāks nekā tas, kurš Rīgā, taču nepieaicināja, lai ne tikai viņš, bet arī katrs ventspilnieks privatizācijas procesā dabūtu pa kūkas gabalam no laba uzņēmuma! Protams, nav jēgas moralizēt vai runāt par pilsētas vadības ētiku šajā procesā. To izsmej pat laikraksts «The New York Times». Tāpēc pašreiz apvienojam spēkus, lai piedāvātu ventspilniekiem alternatīvu pilsētas attīstību, kuras pamatā ir uzticama pārvaldība, demokrātiskas vērtības, taisnīga konkurence un augsta biznesa kultūra! Arī 1988.gada pavasarī sākām gatavot pārmaiņas Ventspilī un to pa visiem panācām! Kāpēc lai to neatkārtotu vēlreiz pēc 29 gadiem!

Tātad sniedzat konsultācijas a/s «Ventbunkers»?

Man ir savs konsultāciju uzņēmums, un sadarbojos ar pieciem Latvijas un citu valstu uzņēmumiem. Esmu viena no lielākajiem Norvēģijas uzņēmumiem - «Kongsberg» pārstāvis Latvijā. Drīz būs gads, kopš konsultēju arī a/s «Ventbunkers». Šis uzņēmums mani piesaistīja, jo nonācām saskarsmē, pārstāvot Ventspilī daļēji ražojošo uzņēmumu «HansaMatrix» un «EuroLCDs» un citu šīs IT uzņēmumu grupas intereses, ar kuriem dažādā statusā un programmās sadarbojos jau gandrīz piecus gadus.

Kuluāros izskanējis, ka Rūdolfs Meroni atbalsta šo pārmaiņu veidošanos. Vai tā ir taisnība?

Strādājot ar a/s «Ventbunkers», esmu ticies arī ar Rūdolfu Meroni. Parunājot ar viņu, man nācās piekrist, ka līdzšinējais veids, kā ostas pilsētu vada A.Lembergs, ir paralizējis pilsētas attīstību. Ir tikai viens viedoklis, proti, Lemberga. Citu viedokļu vienkārši nav. Līdz ar to pilsēta ir atkarīga tikai un vienīgi no pilsētas esošā valdītāja noskaņojuma, talanta esamības vai trūkuma, cilvēciskā spēka vai vājuma. Ne velti viņš pazaudējis neskaitāmus savus iepriekšējo gadu līdzgaitniekus. Pie tam A.Lembergam ir pietrūcis spējas pazīt cilvēkus. Ja jau viņš Meroni kungu tik regulāri publiski nievā un izsmej, jājautā, kā gan A.Lembergam ir savulaik tā misējies Šveices advokāta izvēlē? Neesmu speciāli meklējis, taču neesmu nekur pamanījis, ka Meroni kungs būtu publiski pret A.Lembergu vai līdzcilvēkiem lietojis tādus cieņu pazemojošus izteicienus, pat rupjības, kādas netaupa Ventspils esošais mērs. Tie ir divi nesalīdzināmas kultūras un reputācijas cilvēki.

Man ir radusies pārliecība, ka Meroni vēlas korektu sadarbību ar Ventspils pašvaldību. Viņa pārvaldītie uzņēmumi ir ieinteresēti turpināt sekmīgu biznesu Ventspils ostā. Ir kāda ābeces līmeņa patiesība. Jo grūtāki ir ģeopolitiskie, globālie biznesa procesi, jo ciešāk jāsadarbojas pašvaldībai, Ostas pārvaldei un ostas stividorkompānijām, visiem iesaistītajiem uzņēmumiem. Viss ir tik vienkārši. Kopā tas viss veido darba iespējas ventspilniekiem. Tie maksā nodokļus Ventspils budžetā. Pašreiz mēs redzam, ka daudz kas no šīs vīzijas nenotiek. Redzu, ka Meroni kungu tas neapmierina. Viņš ir par civilizētu Ventspils pilsētas attīstību. Tas ir milzīgs solis ventspilnieku brīvības un pašcieņas atgūšanas virzienā.

Kas tas būs par spēku, ar kuru kopā izaicināsiet Lembergu?

Tā kā galvenā Ventspils problēma sakņojas civilizētu pārvaldības principu ignorēšanā, tad šā aspekta primāra sakārtošana ir atslēga pārmaiņām. Apvienotajā Ventspilī daudzus gadus opozīcijā esošo politiķu sarakstā apvienojas cilvēki, kas minēto problēmu uzskata par lielu klupšanas akmeni. Atjaunojot pilsētas varas reputāciju, Ventspils ietekme Baltijas jūras reģiona kopējos procesos pieaugs, atgriezīsies vai papildus nāks kravas, kas pašreiz reputācijas trūkuma dēļ Ventspilī nenāk. Vienlaicīgi gribu teikt, ka tādi līdzšinējie pasākumi kā Augsto tehnoloģiju centrs un līdzīgi uzņēmumi, ir pareiza pieeja. Taču vietā ir jautājums - kāpēc 30 gadu saimniekošanas, milzīgu pilsētai pieejamu resursu laikā, to joprojām ir bijis tik maz. Kāpēc daļa ir atvērti un tikpat ātri pazuduši no Ventspils? Domāju, ka ir iespējams saimniekot mērķtiecīgāk, efektīvāk, ir iespējams labāk profilēt ventspilnieku izglītības iespējas, lai dažāda lieluma uzņēmumi Ventspilī atrastu ne tikai iespēju atvērt uzņēmumu fiziski, bet arī pietiekami izglītotus dažādām industrijām piemērotus speciālistus. Pagaidām redzam, ka Ventspils jaunajai paaudzei ir ierobežotas iespējas sava saimnieciskā radošuma lietošanai.

Šobrīd četru politisko spēku apvienotā komanda, par kuras kompetenci un pieredzi nav bažu, aktīvi apspriež savu pilsētas attīstības programmu. Aprīļa sākumā iepazīstināsim ventspilniekus ar šo komandu, ar redzējumu pārmaiņu procesam un pilsētas uzplaukumam. Mūsu darbības platformas veidošanā iesaistām ne tikai ekspertus, bet arī pašus iedzīvotājus.

Ventspils ir vēsturiskās krustcelēs. Valstij, ventspilniekiem ir pienācis laiks izšķirties, vai Ventspils turpina dzīres «mēra laikā» un kļūst par izmirstošu mazpilsētu situācijā, kad tai ir unikāla neaizsalstoša osta, vai arī tā sāk mērķtiecīgu darbību, lai atgūtu zaudēto reputāciju, atjaunotu bijušo Ventspils ekonomisko potenciālu. Man ir viss, kas nepieciešams, pieredze valsts pārvaldē, plašs globāls ekonomisks redzējums, inženiera, jurista un biznesa vadības maģistra izglītība, lai to paveiktu. Mūsu komandai ir visaptverošs redzējums un atbildīga izpratne par sabiedrības kopējiem mērķiem un pilsētas attīstību.