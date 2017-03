VVC par Ušakovu: mainot saskaitāmos vietām, summa nemainās

Mainot saskaitāmos vietām, summa nemainās, lūgta komentēt Rīgas mēra Nila Ušakova («Saskaņa») turpmāko darbību sociālajos tīklos kā privātpersonai, portālam TVNET teica Valsts valodas centra (VVC) direktora vietniece Ingrīda Bērziņa.

Ušakovs paziņojis, ka turpmāk Rīgas domes lapas angļu un krievu valodā sociālajā tīklā «Facebook» uzturēs viņš pats kopā ar kolēģiem, neizmantojot pašvaldības līdzekļus. Viņaprāt, tādējādi saziņa svešvalodās notiks ārpus Valsts valodas likuma jurisdikcijas. VVC pārstāve nevēlējās spekulēt par to, vai amatpersonai atkārtoti varētu tikt piespriests sods, bet uzsvēra -

grūti iedomāties, ka Ušakovs varētu pārstāt būt Rīgas mērs,

mainot veidu, kā notiek domes saziņa sociālajā tīklā. Saistībā ar mēra paziņojumu viņa netieši atsaucās uz to, ka VVC jau vienreiz uzvarējis Ušakovu, jo spriedums par sodu 140 eiro apmērā stājies spēkā. «Godājamais mēra kungs ar lielu pārliecību ir runājis jau kopš visas šīs sāgas sākuma. Secinājumi ir jāizdara sabiedrībai,» teica Bērziņa.

VVC pārstāve norādīja, ka Ušakova mēģinājums apiet likumu nemaina faktu - apkārt notiekošais nav kļuvis mazāk aktuāls. Centrā jāpārbauda tas, kā pārņemta sociālo tīklu uzturēšana, uz kādiem pamatiem nostiprināta personu grupa, kas turpmāk to veiks. «Visam ir jābūt nostiprinātam uz papīra,» skaidroja Bērziņa, piebilstot, ka Ušakova darbība nav vienīgais gadījums, kuru VVC izmeklē.

«Centieni apiet likumu ar līkumu neatmaksājas.

VVC gaida, lai Rīgas domes atbildīgās amatpersonas attopas un izdara secinājumus par šo,» uzsvēra Bērziņa. Pēc viņas teiktā, pašvaldībai ar savu piemēru jāparāda sabiedrībai cieņpilna attieksme pret valsts valodu.

Valsts valodas likums nosaka, ka valsts un pašvaldības iestādes sabiedrības informēšanai paredzēto informāciju sniedz tikai valsts valodā un tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos - svešvalodā. Likums nosaka atšķirīgu regulējumu sabiedrības informēšanai paredzētās informācijas sniegšanā atkarībā no tā, vai to dara privātpersonas, valsts un pašvaldības iestādes vai privātpersonas, kas veic publiskas funkcijas. VVC vērtē sniegtās informācijas saturu, vietu un subjektu, kas to piedāvā.

Jau ziņots, ka 13.martā stājās spēkā Ušakovam piespriestais 140 eiro naudas sods saistībā ar pašvaldības īstenoto saziņu sociālajos tīklos arī svešvalodās - krievu un angļu valodā. Kā informēja Rīgas apgabaltiesas preses pārstāvis Raimonds Ločmelis, apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Ludmila Poļakova, tiesnesis Guntars Stūris un tiesnese Daiga Kalniņa saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu nolēma atteikt ierosināt apelācijas tiesvedību, jo nepastāv tās ierosināšanas pamati.

Iepriekš Ušakovs pārsūdzēja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nolēmumu atstāt negrozītu VVC direktora lēmumu.

No Vidzemes priekšpilsētas tiesas sprieduma secināms, ka pašvaldībai saziņā ar iedzīvotājiem arī sociālajos tīklos jālieto tikai valsts valoda.

Pēc sprieduma paziņošanas Ušakovs uzstāja, ka vērsīsies ST un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, norādot, ka tiesu instanču lēmumi ir politiski, neprofesionāli un nekompetenti. Viņš solīja, ka Rīgas dome turpinās sazināties ar pilsētas iedzīvotājiem svešvalodās.

Latvijas tiesnešu biedrība par Ušakova izteikumiem ir sašutumā, norādot, ka paziņojumi no augstu amatpersonu puses, bez pamata apšaubot tiesneša kompetenci, ir nepieņemami un liecina par attiecīgās amatpersonas vājo izpratni par tiesu varu un tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

