Apinis: VID mazspējas dēļ 3 gadu laikā būs 2 kases aparātu reformas

Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis pauž viedokli, ka uzņēmējiem Latvijā trīs gadu laikā divas reizes būs jāmaina kases aparāti. Par šādu paviršību Apinis vaino Valsts Ieņēmumu Dienestu (VID). Savukārt, VID «kategoriski noraida Apiņa paustos nepatiesos apgalvojumus saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta negatīvajiem centieniem». Latvijas kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienesta, tirgotāju un ražotāju asociācijas prezidents Ritvars Zidars uzskata, ka tomēr Apiņa kungam nav taisnība un kases aparāti divas reizes nebūs jāmaina, vien paši termočeki jāpielāgo Eiropas Komisijas regulai. Skaties video!

Pēdējā laikā daudzus satraukusi informācija par bisfenola A saturošiem produktiem, uzsākta arī sociālā kampaņa un parakstu vākšana par bisfenola A aizliegšanu pārtikas iepakojumos. Tomēr bisfenolu A satur ne vien liels daudzums plastmasas pārtikas iepakojumi, bet arī tā sauktie termočeki. 2016.g decembrī Eiropas komisija pieņēmusi lēmumu par termočeku aizliegšanu visā ES.

Saistītie raksti

Reklāma

Šajā sakarā Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis pauž viedokli, ka uzņēmējiem Latvijā trīs gadu laikā divas reizes būs jāmaina kases aparāti. Proti, pirmo reizi šogad pēc Ministru kabineta noteikumiem un 2020. gadā pēc Eiropas Komisijas regulas. Par šādu paviršību Apinis vaino VID: «Es nemēģinu iebilst pret šo kases aparātu reformu [...] bet, ja VID šogad nomainīs visus šos kases aparātus, kas izmaksās septiņsimt miljonus eiro, tad pēc diviem gadiem, liela varbūtība, ka tie būs jāmaina vēlreiz. Iedomājieties, ko nozīmē trīs gadu laikā divas kases aparātu reformas!

Tas, ka nevienam negribās domāt, ka šīs lietas varētu sasaistīt, tā ir ierēdniecības mazspēja, absolūta vēlme nerēķināties ar citu problēmu.»

LASI CITUR: Apinis: Bisfenols A kā globāla superinde un ķīmiskā kara deformētas izpausmes Latvijā

Tomēr VID pārstāvji aicina neticēt Apiņa kunga viedoklim un kategoriski noraida viņa paustos nepatiesos apgalvojumus: «Mēs kategoriski noraidām šo Apiņa kunga pausto apgalvojumu.

Tās ir divas pilnīgi un absolūti dažādas prasības.

Ministru Kabineta (MK) noteikumi nodokļu jomā nosaka kases aparātu tehniskās prasības, kas ir vērstas uz to, lai nevarētu notikt nodokļu krāpšanās. Savukārt Eiropas Savienības (ES) regula skar tikai un vienīgi kases čeku papīra ķīmisko sastāvu. Respektīvi, tie MK noteikumi, kas regulē kases aparātu tehniskās prasības, nekādā veidā nenosaka to, no kā būtu jāsastāv kases aparātu čekam vai kontrollentei, « tā VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Evita Teice-Mamaja.

LASI CITUR: VID: “Bisfenola aizlieguma dēļ kases aparāti nebūs atkārtoti jāmaina”

Latvijas kases aparātu un sistēmu apkalpošanas dienestā mums apstiprina, ka visticamāk, lai ievērotu Eiropas Komisijas regulu, visi kases aparāti tomēr nebūs jāmaina. «Termodrukas princips, tas pats printeris aparātā paliks, vienīgi izejmateriāls būs nekaitīgāks. Tas būtu loģisks risinājums.

Ja, piemēram, ir atsevišķi noteikumi par automašīnas riepām, tas nenozīmē, ka mainām pašu mašīnu, bet gan tikai riepas,»

skaidro Ritvars Zidars, Latvijas kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācijas prezidents.