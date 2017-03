Eksperts: Lepēnas ievēlēšanas gadījumā ES var zust solidaritātes gars

Francijas prezidenta amata kandidātes Marinas Lepēnas liktais uzsvars uz nāciju suverenitāti viņas ievēlēšanas gadījumā var izraisīt domino efektu arī citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, norādīja Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds.

Sprūds norāda, ka, līdzīgi kā ASV prezidents Donalds Tramps, arī Lepēna liek uzsvaru uz nāciju suverenitāti, kur katrs ir par sevi un katram ir savas intereses, tostarp Francijai. Tāpat Sprūds uzskata, ka aktuāls ir jautājums, kas ir ES, ja Francija izvēlas būt suverēna, bet tajā pašā laikā tomēr neizstājas no ES.

Eksperts atzīmē, ka, neskatoties uz to, ka Lepēna nav bijusi pasargāta no skandāliem, tie tomēr nav atstājuši nozīmīgas sekas viņas atbalstā. Vienlaikus Sprūds ir pārliecināts, ka iespējamās Lepēnas uzvaras sekas nevajag dramatizēt. «Protams, teorētiski pastāv iespēja, ka Lepēnas uzvaras gadījumā Francija varētu izstāties no ES, tomēr viņa saprot, ka ne visi to vēlētos, līdz ar to nedaudz jau tiek mainīta retorika,» komentēja eksperts.

Reklāma

Jau ziņots, ka Lepēna solījusi uzvaras gadījumā atteikties no eiro un sarīkot referendumu par valsts dalību ES.

Francijas prezidenta vēlēšanu pirmā kārta notiks 23.aprīlī, bet otrā kārta paredzēta 7.maijā.

Saistītie raksti