Tiesībsargs: Ja cilvēki nevar samaksāt nodokli par vienīgo mājokli, tad tā ir nacionalizācija

Ja cilvēki nevar samaksāt nodokli par vienīgo mājokli, tad tā ir nacionalizācija, telekanāla LNT raidījumā «900 sekundes» teica tiesībsargs Juris Jansons. Jansons šo situāciju uzskata par cilvēktiesību pārkāpumu. Viņaprāt, varai visīsākā laikā ir jāpasaka sabiedrībai kādi būs risinājumi, un kā tas ietekmēs cilvēku turpmāko dzīvi.

Tiesībsargs pozitīvi vērtē izskanējušo priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim.

Jau ziņots, ka Tieslietu ministrija (TM) tuvāko nedēļu laikā iesniegs izskatīšanai valdībā likumprojektu, kurš paredz iesaldēt kadastrālās vērtības uz diviem gadiem, Saeimas Pieprasījumu komisijas sēdē sacīja TM parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks.

Reklāma

«Kadastrālo vērtību bāzes trīs gadus nav mainījušās, bet tuvākajā laikā TM iesniegs likumprojektu, kas paredz tās iesaldēt vēl uz diviem gadiem. Valsts zemes dienestam TM ir uzdevusi gada laikā sakārtot kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodiku, īpaši novēršot spekulatīvo darījumu ietekmi. Savukārt otra gada laikā kadastrālo vērtību bāzes tiks pārrēķinātas pēc jaunās metodikas,» sacīja Iesalnieks.

Viņš uzsvēra, ka patlaban problēmas rada tas, kā no šīs vērtības maksā nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). «Īpaši zemei Pierīgā NĪN kļuvis nepanesams. Iesaldēšana uz diviem gadiem problēmu neatrisina, tikai to atliek, bet tas arī dod laiku izdomāt risinājumu,» skaidroja Iesalnieks.

TM ieskatā kadastrālo vērtību nozīme pie NĪN aprēķināšanas ir būtiski jāsamazina, norādīja Iesalnieks. «Maksājamais nodoklis nedrīkst tikt ļoti atšķirties, piemēram, Zilupē un Jūrmalā, kur tagad atšķirība ir 1500 reizes,» skaidroja Iesalnieks.

Viņš piebilda, ka viens no NĪN aprēķināšanas risinājumiem varētu būt, piemēram, fiksēts maksājums par kvadrātmetru plus neliels procents no kadastrālās vērtības - 0,1-0,2% apmērā nevis 1,5% kā tagad.

LETA jau ziņoja, ka Finanšu ministrija (FM) atbalsta TM priekšlikumu nosakot, ka NĪN kāpums nedrīkst pārsniegt 10% robežu. FM kopš pagājušā gada beigām strādājusi pie NĪN izmaiņu risinājumiem, tomēr darba grupa nespēja vienoties par kopīgiem principiem. Rezultātā tika izveidota politiska darba grupa, kas vienojās virzīt uz valdību TM priekšlikumu līdz 2020.gadam «iesaldēt» kadastrālās vērtības un no 2018.gada noteikt, ka NĪN kāpums nedrīkst pārsniegt 10% robežu. Tāpat paredzēts nodrošināt kadastrālo vērtību metodikas pilnveidošanu.

Saistītie raksti