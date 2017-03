Cimdars: Pašvaldību vēlēšanās aktivitāte būs 40% - 50%

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju aktivitāte būs līdzīga kā 2013.gadā - 40% - 50%, telekanāla LNT raidījumā «900 sekundes» teica Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs Arnis Cimdars.

Tas ir pietiekami adekvāts rādītājs pašvaldību vēlēšanās, uzskata amatpersona. Viņš piebilda, ka pašvaldību vēlēšanās aktivitāte ir zemāka nekā Saeimas vēlēšanās vai referendumā par valsts valodu.

Cimdars atzina, ka joprojām nav saņēmis pa pastu sūtīto informāciju par to, kurā vēlēšanu iecirknī viņam būs jābalso. Sūtījums esot vai nu aizķēries pastā, vai to kāds izvilcis no pastkastītes. Taču tas netraucējot informāciju par iecirkni iegūt internetā un piedalīties vēlēšanās.

Jau ziņots, ka jūnija sākumā Latvijā notiks pašvaldību domju vēlēšanas. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 2013.gadā piedalījās 45,99% balsstiesīgo vēlētāju. Visaktīvākie vēlētāji bija Rīgā, kur vēlēšanās piedalījās - 55,55% balsstiesīgo, Vidzemē piedalījās 44,93%, Latgalē - 42,17%, Kurzemē - 40,51%, bet Zemgalē - 39,39%.

