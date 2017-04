Debates: Vai par EK rekomendāciju neieviešanu būtu jāaptur struktūrfondu izmaksa?

Latvijas Debašu asociācija «QUO tu domā?» sadarbībā ar Eiropas Komisiju (EK) 5. aprīlī organizē publiskās debates par Eiropas Komisijas rekomendācijām ES dalībvalstīm un to izpildes progresa iespējamo sasaisti ar struktūrfondu maksājumiem dalībvalstīm. Debašu dalībnieki argumentēs par to, vai EK būtu jābūt sankciju mehānismiem gadījumā, ja valstis neievieš tām sniegtās rekomendācijas.

EK ik gadu izstrādā rekomendācijas ES dalībvalstīm un seko to ieviešanai. Dalībvalstis rekomendācijas īsteno ar dažādiem panākumiem. Šajā gadā tika secināts, ka Latvijā šīs rekomendācijas tiek ieviestas gausi. Eiropas līmenī ir izskanējušas vairākas idejas par iespējamajiem instrumentiem, lai valstis piedāvātās rekomendācijas pamudinātu īstenot. Viens no šādiem iespējamiem veidiem būtu struktūrfondu apturēšana. Par to šoreiz debatēs eksperti un politiķi, prezentējot gan par, gan pret argumentus.

Debatētāji

PAR:

VALDIS BIRKAVS, bijušais LR Ministru prezidents, juridisko zinātņu doktors,

NILS SAKSS, fiskālās politikas departamenta direktors, Finanšu ministrija,

SINTIJA TARASOVA*, studente - debatētāja.

PRET:

IVETA REINHOLDE, Dr.soc.pol., asociētā profesore, Politikas zinātnes nodaļas vadītāja LU,

MĀRTIŅŠ ZEMĪTIS, ekonomikas analītiķis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā,

EDGARS KLĒTNIEKS*, students - debatētājs.

Debates moderēs žurnālists Ansis Bogustovs. Debašu formāts paredz, ka katram runātājam ir jāieņem konkrēta pozīcija attiecībā uz apspriežamo jautājumu: par vai pret. Savukārt pasākuma otrajā daļā risināsies diskusija, kurā ikvienam būs iespēja izteikt savu viedokli klātienē vai skatoties tiešraidi TVNET un Apollo un komentējot sociālajos tīklos.

Debates notiks 5. aprīlī plkst. 18:00 - 19:30, Rīgas Ekonomikas augstskolā jeb Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, Strēlnieku ielā 4a, Sorosa auditorijā.

Aktuālā informācija pasākuma Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/1047859838692081/

Debates rīko Latvijas Debašu asociācija «QUO tu domā?», kuras mērķis ir attīstīt iedzīvotāju spēju kritiski izvērtēt dažādus viedokļus un argumentēti pamatot savu skatupunktu. Kā vienu no stūrakmeņiem mērķa sasniegšanā redzam debates par svarīgām tēmām. Mēs uzskatām, ka problēmu publiska analīze ļauj labāk izprast valdības, politiķu un ekspertu lēmumus.

* Debašu klubu pārstāvji nepārstāv savu personīgo viedokli

