Drošības kompānijas kritizē AM par aizsardzības nozares objektu aizsargāšanas konkursu

Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) paudusi kritiku Aizsardzības ministrijai par apjomīgu iepirkumu konkursu saistībā ar apsardzes nodrošināšanu aizsardzības nozares objektiem.

Informācija Aizsardzības ministrijas mājaslapā liecina, ka 23.februārī izsludināts Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra rīkots konkurss par fiziskās apsardzes pakalpojumiem desmit aizsardzības nozares objektos, piemēram, viesnīcai un peldbaseinam Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 un Apgādes un pakalpojuma centram Rīgā, Vagonu ielā 38, kura platība vien ir 11 000 kvadrātmetri. Šajā adresē atrodas 13 ēkas un būves.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās vakar. DNKA šodien izplatītajā preses paziņojumā raksta, ka aicina atbildīgās amatpersonas novērst riskus, ka tiek iegādāti neatbilstoši un nekvalitatīvi pakalpojumi.

«Visvairāk esam pārsteigti par atbildīgās institūcijas noraidošo attieksmi pret konstruktīviem ieteikumiem iepirkuma dokumentācijas uzlabošanā. Lai arī konkursa termiņš jau ir noslēdzies, pie esošā nolikuma prasībām var veidoties situācija, kurā dažādus aizsardzības infrastruktūras objektus apsargā komersanti, kuru sniegto pakalpojumu kvalitāte var būt apšaubāma,» norāda DNKA valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks.

Kā kritiskākos punktus konkrētajā iepirkumā asociācija min to, ka potenciālajiem pretendentiem nav nepieciešama nekāda iepriekšējā pieredze, kā arī nav prasību pēc atbilstoša apgrozījuma, kas ir standarta prakse jebkurā publiskajā iepirkumā. Šajā gadījumā tas ir īpaši būtiski, jo kopumā līguma summa varētu sasniegt vienu miljonu eiro un komersantam jānodrošina fiziskā apsardze desmit īpašumiem.

«Jānorāda, ka publiskā pārvalde regulāri iepērk apsardzes pakalpojumus no komersantiem, kas acīmredzami nemaksā nodokļus un veic dažnedažādas mahinācijas - uz to vairākkārt esam vērsuši atbildīgo amatpersonu uzmanību, tomēr diemžēl bez redzamiem rezultātiem. Tomēr šis gadījums, manuprāt, jau ir cinisms augstākajā pakāpē jeb arī skaidrs vēstījums tiem komersantiem, kas strādā godprātīgi, maksājot visus nodokļus, ka viņiem nav jēgas piedalīties publiskajos iepirkumos. Bez tam, runa ir par valsts aizsardzību, ko valdība ir definējusi kā vienu no savām prioritātēm, līdz ar to šāda nenopietna pieeja infrastruktūras drošībai labākajā gadījumā ir nesaprotama,» secina Vērzemnieks.

