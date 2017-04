Premjers: Pašvaldību lobijs politikā pašlaik ir sasniedzis augstāko līmeni

Pašvaldību lobijs politikā pašlaik ir sasniedzis augstāko līmeni, intervijā laikrakstam «Diena» sacīja Ministru prezidents Māris Kučinkis (ZZS).

Premjers intervijā norādīja, ka arī pats jūt diezgan lielu spiedienu. «Un reizēm skaišos un diskutēju pat ar savējiem - vai tad vēlēšanu dēļ mums tagad visus pārmaiņu procesus apstādināt, nolikt malā? Pie tam es jau no savas pieredzes atceros - nav tiešas saistības lielajā politikā notiekošajam ar pašvaldību vēlēšanu rezultātiem. Tur jāatbild par to, ko pats četrus gadus esi darījis, tieši to novērtē cilvēki, nevis ko tava partija kopumā dara,» pauda valdības vadītājs.

Viņš arī akcentēja, ka vēlētāji sniegs vērtējumu par izdarīto un «nevar vairs noturēties tikai ar runāšanu».

Runājot par valdības darbu, Kučinskis pauda, ka būtiskākais ir panākt rezultātu, tāpēc viņš ministrus asi nekritizējot. «Ir, protams, bijuši arī gadījumi, kad izeju uz asumiem, bet tad arī zinu, kāpēc to daru. Jāņem vērā, ka ministri ir mans darba kolektīvs, koalīcija ir ļoti sarežģīts mehānisms. Es arī nenodalu ministrus savējos un konkurējošās partijas pārstāvošajos, man ir citas vērtēšanas skalas - ir spējīgākie un varbūt ne tik,» pauda premjers.

Viņš gan bija kritisks par iepriekšējo veselības ministru Gunti Belēviču, kurš neesot bijis komandas spēlētājs. «Sapratu, ka ar viņu galā netikšu, jo, lai ko teiktu, viņš vienalga darīja, ko grib. Reformu rīcības plānu mēs viņam priekšā uzrakstījām,» teica premjers.

