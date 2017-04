Pabriks apšauba Trampa iespējas gūt panākumus attiecību uzlabošanā ar Krieviju

ASV prezidentam Donalda Trampam nav plašas iespējas gūt panākumus attiecību uzlabošanā ar Vladimira Putina vadīto Krieviju, uzskata Eiropas Parlamenta (EP) deputāts, bijušais aizsardzības un ārlietu ministrs Artis Pabriks (V).

Pabriks intervijā aģentūrai LETA skaidroja, ka neviens nedz Eiropā, nedz ASV nevēlas sliktas attiecības ar Krieviju. Trampa administrācija, tāpat kā visas iepriekšējās, centīsies uzlabot šīs attiecības, taču Pabriks nelolotu pārāk lielas cerības rezultātu sasniegšanā.

Lai arī analītiķi teikuši, ka Trampa ievēlēšana bija Krievijas plāns, Pabriks to sliecas apšaubīt, jo Krievija neatkarīgi no vēlēšanu rezultāta vēlējās redzēt sašķeltu ASV un to Krievija noteikti ir panākusi. Turklāt ilgtermiņā Tramps Krievijai varētu būt pat bīstamāks nekā Hilarija Klintone, vērtēja Pabriks.

«Tramps ir tāds pats «alfa tēviņš» kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins, un tādi divi lāči vienā būrī dzīvot nevar. Skaidrs, ka Putins no šiem diviem ir vājākais, jo Krievijas ekonomiskā un militārā vara ir daudz vājāka nekā ASV. No vienas puses, Putins ir ieguvis īstermiņa uzvaru, jo ASV ir sašķelta un Rietumi populistu popularitātes dēļ turpina kļūt vājāki. Taču tā ir īstermiņa uzvara. Ja pretējā pusē nokļūst tāds karstgalvis kā pats Putins, tad tas var radīt Krievijai diezgan nopietnu apdraudējumu,» uzsvēra Pabriks.

Deputāts nenoliedz, ka bīstami ir Krievijas veiktie pasākumi ārējā ienaidnieka tēla stiprināšanai. Viņš cer, ka Krievijas varas elite «draudzējas ar loģisko saprātu» un saprot, ka nevar bezgalīgi palielināt spriedzi ar rietumiem. «Gadījumā, ja rietumi ar Krieviju nokļūs līdz reālam bruņotam konfliktam, tad rezultāts ir mērāms divos iznākumos. Pirmkārt, pasaule beidz faktiski eksistēt. Otrkārt, beidz eksistēt Putina režīms,» teica Pabriks.

«Es domāju, ka Tramps mēģinās uzlabot attiecības ar Krieviju, taču es neredzu viņam plašas iespējas gūt panākumus, jo kopumā Trampam un rietumiem nav kur piekāpties. Tramps pārdot Ukrainu nevar, jo republikāņu un demokrātu kongresmeņu spiediens ir pietiekami liels. Šobrīd nav pamata runāt par sankciju atcelšanu Krievijai. Mēs neredzam ne Krimas, ne Donbasa jautājumā kādu progresu no Krievijas puses,» norādīja bijušais ministrs.

Pabriku gan vairāk šobrīd uztrauc ES nākotne, proti, kā Tramps mēģinās salabot ES-ASV attiecības. Tajā pašā laikā Pabriku neuztrauc ASV atbalsts Baltijas drošībai, jo viņš neredzot iespēju, ka ASV varētu atkāpties no Baltijas.

«Protams Baltijas valstīm ir jāievēro savi nosacījumi, proti, jāievēl pietiekami stabilas valdības un jāturpina attīstīt aizsardzības spējas,» piebilda Pabriks.

