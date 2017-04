Jaunais ASV prezidents Donalds Tramps ir nolēmis vairs nefinansēt Baltijas valstis. Ar šādu kliedzošu paziņojumu 2017.gada martā klajā nāca rubaltic.ru – Imanuela Kanta Baltijas federālās universitātes Kaļiņingradā piesegā strādājoša interneta vietne, kas ārēji atgādina ziņu portālu. Pastāsts varētu radīt iespaidu, ka ASV finansētās diplomātiskās programmas Baltiju pamet.

Trīs dienās rakstu pārpublicēja vismaz 37 dažādas interneta vietnes krievu valodā, ieskaitot Latvijas vesti.lv un ar Kremļa propagandas holdingu Rossiya Segodnya saistītais Baltnews.lt.

Taču ziņa nav patiesa.

Re:Baltica analīze rāda, ka rubaltic.ru un vēl divi Kremļa propagandas bērni – Baltnews un Sputnik – ir galvenie interneta satura ražotāji par notikumiem Baltijā krievu valodā. To tālāk pārpublicē marginālas vietnes un viltus profili sociālajos tīklos. Rezultātā tās piedrazo interneta ziņu telpu un apmulsina ar versiju daudzumu. Lai atrastu kvalitatīvu informāciju par Baltiju krieviski, jāpatērē laiks, kura interneta laikmetā trūkst.

Propaganda piesegā

Rakstu par ASV samazināto finansējumu Baltijā autors balsta uz ASV konservatīvā medija Fox Business ziņu. Tajā skaidrots, ka jaunā administrācija plāno būtiski samazināt finansējumu publiskās diplomātijas programmām un palīdzībai citām valstīm. Līdz ar to «Baltijā un līdzīgiem parazītiem, kas pieraduši dzīvot no Valsts departamenta grantiem, Vašingtona parādīs treknu pigu,» secina rubaltic.ru autors.

Pirmkārt, viena no stāstā aprakstītajām palīdzības programmām- USAID, Baltijai nepiešķir finansējumu kopš 2004.gada, kad valstis iestājās Eiropas Savienībā. No publiskās diplomātijas jeb maigās varas programmām palikušas pasaulē labi zināmas stipendijas, sīki granti sieviešu līdztiesības, labas biznesa prakses utml. projektiem, kā arī kultūras pasākumi (kopējo summu ASV vēstniecība Latvijā Re:Baltica nenosauca).

Otrkār, tas ir Trampa administrācijas vēlmju saraksts, nevis apstiprināts budžets.

Raksta autors Aleksandrs Nosovičs neuzskata, ka būtu maldinājis lasītāju. Facebook viņš Re:Baltica atbild, ka domājis «visu ASV atbalsta sistēmu Baltijai un citiem ārvalstu aktīvistiem, ne tikai USAID.» Uz papildus jautājumiem, piemēram, kāpēc nav noskaidrojis, cik Baltija saņem no ASV un tā vietā aprobežojās ar minējumu, ka «finansējums bija iespaidīgs», Nosovičs vairs neatbildēja.

30 gadus vecais Nosovičs, «Krievijas politologs, žurnālists-apskatnieks un analītiķis», sevi dēvē par Baltijas ārpolitikas ekspertu. Par šo tēmu publicējis arī divas grāmatas ar virsrakstiem kā no Kremļa propagandas rokasgrāmatas – Eiropas iekšpagalmi: Kādēļ Baltija mirst un Krišanas vēsture: Kādēļ Baltijai neizdevās. Papildus ziņai, ka Tramps Baltijai atņēmis naudu, šogad martā Nosovičs arī apcerēja, kā mazvērtības kompleksu dēļ Baltija sevi pieskaita pie Skandināvijas, Eiropa atbrīvosies no Baltijas ar «divu ātrumu» palīdzību un Baltija izrādījusies nelaimīgāka nekā Krievija.

Aleksandrs Nosovičs uzstājas kā Ukrainas ārpolitikas eksperts mazzināmam portālam News-Front 2016. gada jūlijā.

Nosovičam patīk skaļi virsraksti un tie, tāpat kā grāmatu un rakstu saturs, saskan ar Krievijas ārpolitikas vēstījumu par Baltiju kā caurkritušām valstīm, nevis vienīgajām bijušās PSRS daļām, kam izdevies pilnvērtīgi integrēties Rietumos.

Lasa no Krievijas, Lietuvas, Latvijas

RuBaltic.ru ziņu pārpublicē marginālas vietnes un viltus profili. Avots: Twitter

Rakstus Nosovičs publicē vietnē rubaltic.ru, kas pieder nevalstiskajai organizācijai Sabiedriski-politisko pētījumu centrs «Krievu Baltija». Centrs ir piesaistīts pieminētajai universitātei Kaļiņingradā un raksta par bijušās PSRS valstīm. Kā domnīca tas publicē ziņas un akadēmiskus pētījumus, organizē konferences un rīko vasaras nometnes jaunajiem žurnālistiem.

Latvijas Drošības policijas 2013.gada pārskatā rubaltic.ru nosaukts par vienu no «Krievijas informatīvās ietekmes resursiem», kas «analītiska portāla stilā veido Krievijai labvēlīgu ģeopolitisko skatījumu uz norisēm Baltijas jūras reģionā».

Rubaltic.ru nav daudz lasītāju. Saskaņā ar similarweb.com datiem, pēdējā pusgadā to apmeklējuši apmēram 350 tūkstoši cilvēku. Ceturtā daļa auditorija bijusi no Krievijas, gandrīz tik pat daudz no Lietuvas, kas robežojas ar Kaļiņingradu. 18% apmeklētāju bija no Latvijas.

«Rubaltic.ru darbojas kā agresīvs baltiešu kairinātājs un tendencioza satura ražotājs mazāk izglītoto krieviski runājošo Baltijas valstu iedzīvotāju ietekmēšanai un dezinformēšanai,» skaidro Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Andis Kudors.

Virtuāla redakcija

Rubaltic.ru redakcija fiziski neeksistē. Tā ir virtuāla un atrodas dažādās «pilsētās un pat valstīs», Re:Baltica rakstiski atbildēja portāla galvenais redaktors Sergejs Rekeda (29). Viņš dzīvo Maskavā un ir arī Maskavas valsts universitātes Informatīvi analītiskā centra postpadomju telpas izpētei direktors.

Maskavā uzturas vēl viens aktīvs rubaltic.ru autors, «ekonomists un politiskais analītiķis» Andrejs Starikovs (26). Dzimis rīdzinieks, Starikovs kā personība uzplauka Krievijas valsts grantu saņēmēja Aleksandra Gapoņenko paspārnē, kurš Krievijas medijos regulāri figurē kā eksperts. Viņš ir arī viens no retajiem zināmajiem Gapoņenko dibinātā Eiropas pētījumu institūta ekspertiem. Kopā esot veikuši «virkni pētījumu par enerģētikas tirgiem» un arī uzrakstījuši «grāmatiņu Krievu nācija: etniskie un civilizācijas izaicinājumi,» epastā Re:Baltica raksta Starikovs. Viņš arī ir regulārs autors baltnews.lv, kas slēpti pieder Krievijas propagandas holdingam Rossiya Segodnya.

Savā Facebook profilā Solopenko norādījis vairākas darba vietas, ka saistītas ar Krievijas valsts finansējumu. Avots: Facebook

Spriežot pēc Facebook profila, vēl līdz 2017.gada janvārim rubaltic.ru strādāja vēl viens aktīvs publicists no Rīgas, sociologs Andrejs Solopenko. 2015.gadā Solopenko neielaida ES Austrumu partnerības sammitā Rīgā, uz kuru viņš bija akreditējies kā Krievijas Ārlietu ministrijas līdzfinansētā žurnāla Baltijskij Mir pārstāvis. Gadu iepriekš viņš ar tagad Krievijā dzīvojošo Igaunijas prokrievisko aktīvistu Maksimu Revu kā «neatkarīgi starptautiskie eksperti» piedalījās tā saucamā Krimas referenduma novērošanā par pussalas pievienošanos Krievijai.

Šobrīd kā patreizējo darba vietu Facebook profilā Solopenko norādījis Sputnik Latvija. Vairākkārtējie Re:Baltica mēģinājumi satikties ar sociologu Rīgā beidzās neveiksmīgi, jo viņš ilgstoši remontēja dzīvokli un neuzdrošinājās to atstāt bez uzraudzības.

No kurienes nauda?

Uz šo jautājumu neatbildēja neviens no intervētajiem. Galvenais redaktors Rekeda rakstīja, ka fiziska redakcijas neesamība «ļauj eksistēt bez nopietniem finanšu ieguldījumiem» un «mēs rakstām to, ko patiesi domājam.»

Portālam esot kritiska nostāja pret Baltijas valstīm, bet «žurnālistikai taču jābūt kritiskai. Pat Sorosa fonda vērtībās ir ierakstīts: «Mēs ticam kritiskas debates iedrošināšanai un dažādu viedokļu respektēšanai» .

Pēdējos gadus nevalstiskā organizācija Krievu Baltija no dažādiem Krievijas valdības fondiem jauno žurnālistu vasaras nometnēm saņēmuši ap 120 tūkstošus eiro, liecina attiecīgo fondu publicētā informācija internetā. Piemēram, 2014.gadā Krievijas jauniešu savienība piešķīra 34 tūkstošus eiro, 2015.gadā ap 50 tūkstošus, bet 2016.gadā Nacionālais labdarības fonds piešķīra 30 tūkstošus.

Jautāts, vai jauniešu vasaras nometne būs arī šogad, Rekeda raksta, ka nezinot, vai dabūs finansējumu. Tikmēr vienā no oficiālo Krievijas maigās varas fondu, Gorčakova fonda, mājas lapā minēts, ka Krievu Baltija saņēmis finansējumu jauno žurnālistu skolas rīkošanai 2017.gadā. Summa nav norādīta.

Propagandas pasniedzēji

Mateušs Piskorskis.

Personas, kas Kaļiņingradas nometnēs apmācījušas jaunos žurnālistus, ir regulāri figuranti Krievijas propagandas pasākumos.

2014.gada augustā 40 jauniešiem no Vācijas, Krievijas, Polijas un Baltijas mūsdienu mediju darbības metodes mācīja Kremļa politikas atbalstītājs, regulārs RT «ārpolitikas eksperts» no Polijas Mateušs Piskorskis, kas tiek pieteikts kā Eiropas Ģeopolitisko pētījumu centra pārstāvis. Šāda centra dabā Varšavā nav, tas ir tikpat virtuāls kā rubaltic.ru redakcija, Re:Baltica izpētīja dokumentālajā filmā Ģenerālplāns.

2016.gadā Piskorski Polijas drošības dienesti aizturēja aizdomās par spiegošanu. Viņš arvien ir apcietinājumā.

Alekseja Kočetkova fonda Tauta diplomātija izdotās grāmatas, kas pārsvarā pieejamas bez maksas.

2016.gada nogalē Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas Andrejs Mamikins kopā ar Krievijas parlamenta augšpalātas deputātiem devās neoficiālā vizītē uz Sīriju, kur tikās ar Sīrijas prezidentu Bašaru al Asadu.

Tajā pašā vasaras skolā uzstājās arī Krievijas politologs Aleksejs Kočetkovs, kura vadītais fonds Tautas diplomātija 2015.gadā izdeva virkni internetā pieejamu bezmaksas grāmatu, kas nosoda nacionālismu Ukrainā un Lietuvā. Kočetkovs ar Piskorski savas «starptautiskās karjeras» sākuši, tēlojot neatkarīgus vēlēšanu novērotājus dažādās Kremlim interesantās vēlēšanās. Kočetkovs ir bijis arī Latvijas eiroparlamentārietes Tatjanas Ždanokas viesis Briselē, prezentējot grāmatu par ukraiņu nacionālistu zvērībām Maskavas un Kijevas konflikta karstumā.

Starp pasniedzējiem bija arī Latvijas krievu žurnālists Andrejs Mamikins, kurš kopš kļūšanas par Eiropas parlamenta deputātu sevi pierādījis kā aktīvs Krievijas interešu aizstāvis. Facebook profila fotogrāfijā Mamikins lepni tur fotogrāfiju, kurā redzams tiekamies ar Sīrijas prezidentu Bašaru al Assadu.