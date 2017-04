«Patriotu spēlēs» Jūrmalas mēra kandidāti mudina iekasēt lielāku NĪN no bagātajiem

Foto: Foto no video

Noslēgušās piektās «Patriotu spēles» Šoreiz uz sarunu par plāniem ievēlēšanas gadījumā un politiku kopumā TVNET aicināja Jūrmalas mēra amata kandidāti no «Vienotības» Ivetu Blauu un Jūrmalas mēra amata kandidātu no Nacionālās apvienības Andri Čudu. Sarunas laikā tika skarts jautājums par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Abi kandidāti bija vienisprātis, ka pamatiedzīvotājiem šajā jautājumā būtu nepieciešami lielāki atvieglojumi, bet papildu naudu pašvaldība varētu gūt no bagātākajiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri vienkārši īpašumu ir iegādājušies.