«Patriotu spēles»Jūrmalā: deputāti vairāk uzmanības velta rajoniem, kuros guvuši balsis

Foto: Foto no video

Noslēgušās piektās «Patriotu spēles» Šoreiz uz sarunu par plāniem ievēlēšanas gadījumā un politiku kopumā TVNET aicināja Jūrmalas mēra amata kandidāti no «Vienotības» Ivetu Blauu un Jūrmalas mēra amata kandidātu no Nacionālās apvienības Andri Čudu. Diskutējot par pašvaldību vēlēšanām izskanēja viedoklis, ka līdzšinējie domes deputāti vairāk uzmanības velta tiem rajoniem, no kuriem ievēlēti, novārtā atstājot citus.