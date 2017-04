Jaunā konservatīvā partija vēlas aizliegt azartspēļu zāles ārpus viesnīcām

Latvijas pašvaldībās, sākot ar Rīgu, būtu jāaizliedz azartspēļu zāles ārpus viesnīcām, paziņojumā medijiem pauž Jaunās konservatīvās partijas pārstāvji.

««Jaunie konservatīvie» ir apņēmušies, iekļūstot Rīgas domē, cīnīties par jaunu azartspēļu zāļu atvēršanas aizliegumu, savukārt valsts līmenī - par likumdošanas izmaiņām, kas vai nu aizliegtu azartspēles ārpus viesnīcām visā valstī, vai arī dotu pašvaldībām tiesības to darīt savās teritorijās,» teikts paziņojumā.

«Ir pienācis laiks izbeigt nepamatoti liberālo pieeju nozarei, kas nenes sabiedrībai nekādu pozitīvu vērtību. Nozares samaksātie nodokļi nekādā ziņā neatsver tos milzu zaudējumus Latvijas sabiedrībai un ekonomikai, ko nodara spēļu automātu brīvā pieejamība uz katra ielas stūra,» uzsver uzskata JKP valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns.

Viņš norāda, ka azartspēļu nozares patiesais «pienesums» ir sagrautas un izputējušas ģimenes, degradējušies un atkarībās slīgstoši cilvēki pašos spēka gados, pēdējo līdzekļu atņemšana sabiedrības jau tā trūcīgākajiem slāņiem, lai šos līdzekļus pārliktu azartspēļu kompāniju īpašnieku kabatās.

Kā skaidro JKP pārstāvji, azartspēļu apgrozījums Latvijā pērn kārtējo reizi ir ievērojami pieaudzis - par 8,5%, sasniedzot gandrīz 250 miljonus eiro. Līdzīga tendence vērojama arī iepriekšējos gados, un rentabilitāte šajā nozarē ir ap 25% gadā.

Tas liecina, ka azartspēļu industrija ir viena no augošākajām un pelnošākajām nozarēm Latvijā, turklāt šis pieaugums notiek uz strauji sarūkoša iedzīvotāja skaita fona, pauž politiķi.

Bordāns akcentē, ka ir pienācis laiks beigt aplaupīt Latvijas iedzīvotājus, ievedot tos atkarībās un pēc tam izmantojot to bezpalīdzīgo stāvokli. «Statistika rāda, ka izsniegto ātro kredītu pieaugums apbrīnojami sakrīt ar azartspēļu nozares pieaugumu. Kā vēl pērnā gada vidū uzsvēra Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja, dzīres ātro kredītu tirgū nebūt nav beigušās - gada pieaugums tajā brīdī vēl aizvien bija 20%. Latvijas iedzīvotāji turpina intensīvi ņemt ātros kredītus, un pērnā gada novembra dati rāda, ka to dara gandrīz ceturtdaļa pieaugušo Latvijas iedzīvotāju. Liela daļa to ir spiesta darīt tieši tādēļ, lai apmaksātu savu ekskluzīvi dārgo «brīvā laika pavadīšanu» spēļu automātu zālēs,» norāda politiķis.

Tiesībsargājošo institūciju pieredze rāda, ka azartspēļu atkarības dēļ radušies ievērojamie parādi bieži vien kalpo par iemeslu noziedzīgām darbībām, tostarp korupcijai, tāpēc ir pienācis laiks tam pielikt punktu, pauž politiskā spēka vadītājs.

Kā ziņots, JKP sarakstā ar pirmo numuru iekļauta bijusī KNAB priekšnieka vietniece Juta Strīķe, kurai kā nākamie seko Bordāns un bijušais KNAB Operatīvo izstrāžu nodaļas priekšnieks Juris Jurašs. Trijotne ir arī partijas Rīgas mēra amata kandidāti.

