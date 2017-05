«Patriotu spēlēs» Rīgas mēra amata kandidāti neredz jēgu pašvaldības aptiekām

Foto: Foto no video

Aizvadītas septītās «Patriotu spēles». Šoreiz uz sarunu TVNET bija aicinājis Rīgas mēra amata kandidātu Ati Zakatistovu no «KPV LV» un «Vienotības» mēra amata kandidātu Vilni Ķirsi. Diskusijā tika runāts par to, vai pašvaldībai ir jānodarbojas ar uzņēmējdarbību. Abi mēra kandidāti bija vienisprātis, ka ar uzņēmējdarbību, piemēram, iepriekš izskanējušo ideju no «Saskaņas» un «Gods kalpot Rīgai» atvērt aptiekas, pašvaldībai nevajadzētu nodarboties.