Eiroparlamentāriete: ES nedrīkst fokusēties tikai uz ekonomiskajām interesēm

Eiropas Savienība (ES) nedrīkst fokusēties tikai uz ekonomiskajām interesēm, šādu viedokli intervijā aģentūrai LETA pauda Eiropas Parlamenta (EP) deputāte no Igaunijas, vēl nesen valdošās Reformu partijas pārstāve Kaja Kallasa. Politiķe uzsvēra, ka ES ir veidota ap tādām vērtībām kā brīvība un miers, kas daudziem pašlaik jau šķiet pašsaprotamas, tomēr tā nav, tāpēc no tām atteikties nedrīkst, tātad nedrīkst atteikties arī no sankcijām pret Krieviju. «Mēs aizsargājam tos, kuriem nepieciešama palīdzība. Fokusēties tikai un vienīgi uz ekonomiskajām interesēm – tas neatbilst ES vērtību būtībai!» uzsvēra deputāte.

Viena no jūsu pašas noteiktajām prioritātēm ir darbs pie vienotā digitālā tirgus izveides ES. Kāpēc tas jums ir svarīgi?

Vienotais digitālais tirgus ir ļoti plašs jēdziens. Mēs visi izmantojam dažādus pakalpojumus tiešsaistē. Internetam it kā nav robežu. Taču, ja vēlamies iegādāties kādu pakalpojumu vai piekļūt noteiktam saturam, var izrādīties, ka tam ir radīti mākslīgi šķēršļi. Vienotais tirgus domāts tam, lai nojauktu šīs barjeras. Lai latvieši var iegādāties lietas vai pakalpojumus, piemēram, Lielbritānijā, un neviens neteiktu, ka mēs jums tos nepārdosim, jo esat no Latvijas. Tur ir ļoti daudz dažādu aspektu, par kuriem tiek diskutēts, lai nozares kompānijām tiktu atvērts viss 500 miljonu ES pilsoņu tirgus.

Tātad mēs iegūsim tādu kā brīvās tirdzniecības līgumu noteiktajā sfērā?

Ne gluži. Palūkosimies uz to šādi. Šobrīd mums ir 28 dažādi patērētāju aizsardzības noteikumi ES. Ja jūs esat kompānija, kas darbojas ES, jums jāpakļaujas visiem šiem noteikumiem. Dažādās dalībvalstīs šie noteikumi ir ļoti atšķirīgi. Tas attur daudzus uzņēmējus attīstīt biznesu aiz savas valsts robežām. Vienotais tirgus pavērs jaunas iespējas uzņēmumiem attīstīt savu biznesu un patērētājiem tiks piemēroti vienādi aizsardzības noteikumi.

Kādas ir šā projekta izredzes tikt īstenotam?

Diskusijas prasa ilgu laiku. Es atnācu uz EP no Igaunijas parlamenta, pirms tam biju praktizējoša juriste. Jau Igaunijas parlamentā lietu saskaņošana prasīja laiku, taču, salīdzinot ar EP, tas bija ļoti ātri. Demokrātija prasa laiku. Mēs diskutējam par šīm lietām ļoti pamatīgi. Cilvēki izceļ dažādus jautājumus, ir bažas saistībā ar šo projektu, tās ir jāpārrunā, tas aizņem laiku. Taču mēs joprojām ceram, ka varēsim nonākt pie rezultāta un panākt vienošanos šā gada laikā.

Kāda būs šīs vienošanās ietekme uz ekonomiku?

Tas būs atkarīgs no tā, kādi būs gala noteikumi. Noteikumi var arī kaitēt ekonomikai. Es nevaru šobrīd minēt konkrētus skaitļus, taču jāatceras, ka digitālais sektors bija tas, kas piedzīvoja izaugsmi arī krīzes laikā. Tas ir visstraujāk augošais sektors, tāpēc varam gaidīt jaunus ieguvumus, kad vienotais tirgus sāks darboties.

Lasīju jūsu rakstu «Jaunā darba realitāte». Vai pareizi saprotu, ka piedāvājat pārdefinēt jēdzienu «darbs»?

Jā. Es par šo esmu daudz lasījusi un esmu Robotikas un mākslīgā intelekta darba grupā. Visi mūsu noteikumi un idejas, kas skar darba tiesības, ir balstīti uz pieņēmumu, ka cilvēks ir ilgstošās darba attiecībās ar vienu darba devēju. Patiesībā, vairums cilvēku mūsdienās šādi nestrādā. Daudziem ir vairākas darbavietas pie mazākiem darba devējiem. Cilvēki ir vairāk atbildīgi par savu darbu. Ir pat tāds jēdziens – «pagaidu vadītājs» (tempreneur). Jūs esat daļēji darbinieks, daļēji uzņēmējs. Taču mums joprojām darbojas noteikumi, kas radīti ar domu, ka mums ilgstoši ir viens darba devējs, pie kura mēs strādājam visu mūžu, un šis darba devējs nekad nebankrotē. Realitāte ir citāda - uzņēmumu dzīves cikls ir daudz īsāks, vidēji tie ir 15 gadi. Mums jāskatās patiesībai acīs un jāpārdefinē jēdziens «darbs». Šā brīža noteikumi nav piemēroti reālajai situācijai.

Vai jūsu aprakstītā situācija ir radusies tādēļ, ka cilvēki vēlas šādi rīkoties, vai tomēr tādēļ, ka ir spiesti to darīt krīzes un ekonomisko apsvērumu dēļ?

Par šo ir veikti pētījumi. Tie rāda, ka jauni cilvēki vēlas dažādot pieredzi, vēlas dažādus darbus. Kas man šķita interesanti - vēl pirms desmit gadiem cilvēki starp divām darbavietām izvēlējās to, kur maksāja vairāk. Tagad izvēle ir par labu tai, kurā tiek piedāvāta personīgā izaugsme un jauna pieredze. Cilvēki vēlas dažādu pieredzi. Viņi vairs nav «piesieti» idejai, ka vēlas visu dzīvi pavadīt vienā darba vietā. Tagad ar jauno realitāti ir jāsasaista sociālās drošības jautājumi. Mums ir jāsāk diskusija.

Jūs esat daudz runājusi arī par iesācējuzņēmumu (start-up) kultūru. Bieži dzirdamas runas, ka šie uzņēmumi glābs ekonomiku, tie radīs izaugsmi. Taču ir arī pretēji domājošie, kuri saka – nē, ekonomiku nepieciešams industrializēt.

Reindustrializācija ir interesanta tēma. Ņemsim par piemēru Latviju un Igauniju. Mēs esam ļoti mazas valstis. Raugoties no globālas perspektīvas – mēs esam mikrovalstis. Mums nekad nebūs milzīgas industrijas, kurās būs nodarbināts vairums iedzīvotāju. Un jautājums ir arī – vai mēs to gribam? Ja raugāmies uz lielajām industrializētajām valstīm, mēs varam tām piedāvāt dažāda veida digitālus risinājumus. Jā, kritiķi saka, ka iesācējuzņēmumi nerada pietiekami daudz ienākumu un darbavietu. Taču tie rada inovāciju kultūru, kāda mums šodien ir nepieciešama. Visas jaunās idejas, kuras šajā vidē tiek radītas, palīdzēs vienā vai citā veidā un radīs ienākumus un patēriņu. Šie uzņēmumi ir spējīgi radīt produktus, kuri ir izmantojami lielajās industrijās, un tā var būt mūsu niša. Protams, nevar visu ekonomiku balstīt tikai uz iesācējuzņēmumiem, taču nevajag arī tos novērtēt par zemu. Jābūt balansam.

Jūs strādājat ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komisijā. Kā vērtējat šā brīža situāciju Ukrainā?

Pēdējo mēnešu laikā situācija ir pasliktinājusies. Minskas vienošanās netiek pildītas. Austrumos 20 000 cilvēku dzīvo bez apkures un ūdensapgādes. Mums ir svarīgi nemitīgi atgādināt par situāciju tur, lai Ukrainas krīze nepazūd no pasaules dienaskārtības.

Vai sankcija pret Krieviju ir devušas kādu rezultātu? Tās izmaksājušas dārgi daudzām Eiropas kompānijām.

Jā, tas tā ir. Taču es varu minēt arī piemērus no Igaunijas, kad mūsu kompānijas sankciju dēļ ir atradušas jaunus noieta tirgus, piemēram, piena nozarē, kura iepriekš eksportēja uz Krieviju. Tagad piens un piena produkti tiek eksportēti uz Japānu. Ja nebūtu sankciju, šie uzņēmumi nebūtu pievērsušies jaunu tirgu meklējumiem. Tā ka ir arī pozitīvā ietekme.

Tas ir veiksmes stāsts, bet ir arī monētas otra puse...

Jā, taisnība. Tomēr jāatceras, ka Eiropas Savienība balstās uz vērtībām. Mēs aizsargājam tos, kuriem nepieciešama palīdzība. Fokusēties tikai un vienīgi uz ekonomiskajām interesēm – tas neatbilst šo vērtību būtībai!

Kā jums šķiet, kādu ietekmi uz situāciju Ukrainā radīs ASV vēlēšanu rezultāti?

Pašlaik neizskatās labi, jo ASV Ukrainas jautājumā šobrīd izvēlas klusēt. Viņi ignorē to, kas notiek tur, un jaunais prezidents, šķiet, izvēlas draudzību ar Putinu. Ja tik nopietns spēlētājs kā ASV izvēlas klusēšanas stratēģiju, tad Krievija jūtas daudz drošāk, kas rada bažas.

Ko jūs gaidāt no Eiropas šajos apstākļos?

Problēma ir tā, ka nav pārāk daudz iespēju, ko Eiropa varētu iesākt. Mēs varam atbalstīt Ukrainu tās centienos veikt reformas un sniegt tai finansiālu un humāno atbalstu. Taču mēs nevaram sniegt militāro atbalstu, mēs nevaram iesaistīties karā.

Jūs pieminējāt ES vērtības. Vai jums nešķiet, ka pārāk daudz cilvēku sāk šaubīties par šīm vērtībām? Eiroskepticisms Eiropā pieaug. Mēs jau piedzīvojam «Brexit». Kāds tam ir iemesls?

Ir veikti daudzi pētījumi par šo tēmu. Tas, kā es to uztveru, – mēs nākam no dažādām valstīm ar dažādu pieredzi. Esmu piedzīvojusi Padomju Savienību. Tu vari novērtēt brīvību un mieru tikai tad, kad tev to nav. Mēs esam piedzīvojuši laikus, kad mums nebija brīvības, tādēļ mēs spējam to novērtēt. Nezinu par Latviju, bet mēs Igaunijā esam vispozitīvāk noskaņotie pret ES. Mēs zinām, ka vieni paši mēs nevarēsim izdzīvot. Kopā esam stiprāki. Tās ir tās lietas, ko mums sniedz ES. Brīvība un miers – tās daudziem, sevišķi jauniem cilvēkiem, šķiet pašsaprotamas lietas. Mūsu paaudzei tas tā nav, tāpēc mēs to novērtējam. Arī medijiem te ir liela nozīme. Paskatīsimies uz britu piemēru. Mēs darām daudzas lietas šajā mājā [EP], un jūs varat tās atspoguļot pozitīvi vai negatīvi. Ja pievēršaties tikai negatīvajai pusei, tad darba rezultāts šķitīs negatīvs.

Jūs minējāt vērtības. Tajā pašā laikā ES dienvidos ir ar divciparu skaitļiem mērāms bezdarbs, kam jau gadiem nespēj rast risinājumu. Vai tas nav patiesais eiroskepses iemesls?

Jūs nekad nevarēsiet atrisināt visas problēmas. Runājot par dienvidiem, viņiem ir ļoti augsts bezdarbs, kamēr mums tas ir zems. Es zinu, ka no Spānijas daudzi cilvēki šobrīd ir atbraukuši strādāt Igaunijas IT sektorā. Un tas parāda ES priekšrocības. Cilvēki var brīvi pārvietoties un atrast darbu citur – to garantē ES likumi.