«Delna»: Saeimai nav pamata izslēgt normu par amatpersonu vārdu un algu publiskošanu

Saeimas deputātiem nav objektīva pamata izslēgt likuma prasību publiskot amatpersonu atlīdzību kopā ar vārdu un uzvārdu, uzskata biedrība «Sabiedrība par atklātību «Delna«».

Biedrība vērš uzmanību, ka normai, ko plānots izslēgt, līdzvērtīgs regulējums vēl nav pieņemts. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumi nosaka, ka valdībai līdz šī gada 1.oktobrim jāizdod noteikumi par amatpersonu atalgojuma un personu uzskaites sistēmu.

Pašreiz Ministru kabineta noteikumi neparedz sistēmas publiskošanu, tāpēc pastāv risks, ka informācija par konkrētām amatpersonām izmaksātajām summām no nākamā gada 1.janvāra plašākai sabiedrībai vairs nebūs pieejama, uzsver «Delna».

Arī Ministru kabineta noteikumi «Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām» paredz tikai darbinieka veikto funkciju norādīšanu, bet neparedz publiskot vārdu un uzvārdu.

«Delna» akcentē, ka atklātības standartu saglabāšanai ir svarīgi, ka atalgojuma sistēmā ir iekļauts vārds un uzvārds, un informācija ir publiski pieejama. Šāda kārtība ir skaidri noteikta Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajā daļā, kuras svītrošanu atbalsta deputāti. Līdz ar to likuma norma, kā fundamentāls princips, būtu atstājama spēkā, neskatoties uz to, kādi Ministru kabineta noteikumi tiktu pieņemti tuvākā vai tālākā nākotnē.

Biedrība uzsver, ka publiski pieejami dati par amatpersonu atalgojumu padara valsts pārvaldi atklātāku un atbildīgāku nodokļu maksātāju priekšā un sekmē uzticību iestādēm. Iespēja novērtēt, vai iestādes sniegums ir atbilstošs darbinieku atalgojumam un, vai atalgojums atbilst darba pienākumiem, rada sabiedrībā pārliecību par nodokļu maksāšanas jēgu. Ja nav iespējas izsekot, kā tiek tērēta nodokļu nauda, zūd motivācija tos maksāt, pārliecināt «Delna».

Kā ziņots, Saeima ceturtdien atbalstīja rosinājumu no Valsts pārvaldes iekārtas likuma izslēgt normu, ka līdz ar valsts iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu ir jāpublicē arī to vārdi un uzvārdi. No likuma plānots svītrot normu, ka iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un un izmaksātā atalgojuma summu. Plānots, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā 1.janvārī.

Iepriekš šo priekšlikumu atbalstīja atbildīgā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pēc Saeimas Juridiskā biroja pārstāvju ierosinājuma, jo jautājums par amatpersonām izmaksātā atalgojuma publiskošanu tiek regulēts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.

Vairāki Saeimas deputāti gan debatēs kritizēja parlamentā atbalstīto lēmumu.

Par šo jautājumu atbildīgās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs (S) parlamenta sēdē skaidroja, ka likumā ir iestrādāta norma, ka publiskošanas noteikumus nosaka un apjomu nosaka Ministru kabinets. Tāpēc normu, ko Saeima nolēma izslēgt, likumā nav nepieciešams saglabāt, viņš teica.

Tomēr deputāts Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK) norādīja, ka, lai gan tas «būtu jauki», ja šis nosacījums būtu paredzēts Ministru kabineta noteikumos, tomēr labāk nepieciešams to skaidri un nepārprotami ierakstīt likumā. «Mēs vēlamies nodrošināt caurspīdīgumu valsts pārvaldē, un lai cilvēki skaidri redz, kādā veidā tiek izlietoti viņu samaksātie līdzekļi,» uzsvēra Parādnieks.

Deputāts Aleksejs Loskutovs (V) debatēs norādīja, ka tiesiskuma nodrošināšana un sabiedrības cieņa pret valsts amatpersonām saistīta ar atklātību valsts pārvaldē, tajā skaitā - ar atklātību attiecībā uz to cilvēku atalgojumu, kas saņem savu atlīdzību no valsts budžeta.

Saeimai par šo likumprojektu vēl būs jālemj galīgajā lasījumā.

Deputāti, kuri atbalstīja amatpersonu algu slēpšanu !

Atceries, vēlešanas tuvojas, izvēlies gudri par ko balsot !

Solis atpakaļ PSRS pic.twitter.com/WOcJct6Lv9— Janis Veide (@Janis_Veide) May 11, 2017

