Internetā izplatītā video Lembergs nosaukts par Krievijas trolli

«Youtube» nopublicēts profesionāli izveidots video, kur apkopoti spožākie smagos noziegumos apsūdzētā, no amata atstādinātā Ventspils mēra Aivara Lemberga izteikumi Krievijas «medijos». Video redzamie kadri kārtējo reizi apliecina ietekmīgā oligarha bezierunu mīlestību pret savu dzimteni, kā arī demonstrē Lemberga gatavību vienmēr pretstāvēt kaimiņvalsts Putina režīma ietekmei Latvijā. Video ir ilustratīvs piemērs, cik kardināli atšķirīgi ir Lemberga izteikumi Krievijas «žurnālistiem», ja salīdzina ventiņa teikto latviski runājošiem medijiem.

Minētajā video citēti Lemberga izteikumi un demonstrēti videoieraksti ar paša Aivara Lemberga sacīto, piemēram, «visi Latvijā ir fašisti», kā arī to, ka «visa ļaunuma sakne Latvijā ir amerikāņi un Eiropas Savienība, kura spiež Latviju iestāties pret Krieviju». Lembergs nav izvēlīgs: «Latvija ir neizdevusies valsts, kurā pēc 80 gadiem latvieši dzīvos rezervātos». «Mēs Ventspilī būvējam valsti valstī. Mums ir tāda mārketinga koncepcija. Mums perspektīvā galvenā valsts valoda ir ziniet kāda? Ne latviešu. Ķīniešu.»

Aivaram Lembergam ir sava versija, kādēļ tiesiskums Latvijā klibo, stāstot, ka «politiskos procesus Latvijā līdzīgi kā savulaik Staļina prokurors Višinskis vada un kontrolē ASV vēstniecība», teikts video. Krievijas propagandas «medijos» Lembergs demonstrē savu izpratni par pasaules kārtību: «Krimai atšķirībā no Latvijas, kura nevienam nav vajadzīga, ir paveicies, jo to savākusi Krievija.» Lembergam arī ASV un ES neatzītais Krimas «referendums» šķiet leģitīms, jo «nav šaubu, ka tā ir šī te Krimā dzīvojošo cilvēku objektīva izvēle, jo tie rezultāti ir... ir... ir...ir... patiesi, tur nekāda vajadzība nevienam neko viltot nebija..»

Lembergam Latvijas Republikas valstiskā statusa atjaunošana ir tas pats, kas Krimas «referendums»

Aivars Lembergs Krievijas okupētās Krimas «referendumu» salīdzina ar «1991.gadā es nobalsoju augustā par to, ka Latvija ir pilnīgi neatkarīga valsts no Padomju Savienības, to pašu izdarīja Krimā, tikai citi cilvēki. Pilnīgi viens pret vienu, tur nav nekādas atšķirības! Pilnīgi nekādas atšķirības!"

Internetā krievu valodā esot atrodami vairāki desmiti publikāciju, teikts video, kurā Lembergs neslēpj savas simpātijas pret kaimiņvalsti, kas ir tiesiskuma un demokrātijas paraugs: «Latvijai slikti klājas, atrodoties Eiropas Savienībā un NATO, cik laba dzīve būtu tad, ja Latvija draudzētos ar Krieviju; Latvija ir par mazu un trūcīgu, lai eksistētu kā pilnvērtīga valsts.» «Tādiem maziem kā mums vajag paklusēt. Mazuļi bērnudārza vidējā grupā var kliegt, ka viņiem nepatīk Saeima, bet politika no tā nemainās. Latvijas nozīme pasaulē ir tāda pati kā šai mazuļu grupai,» Kremļa «medijiem» stāsta Lembergs.

Video tiek arī atgādināts Lemberga teiktais, ka «NATO karaspēka izvietošana Latvijā nevis stiprina drošību, bet ir pielīdzināma Latvijas okupācijai 1940.gadā. »

