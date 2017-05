Kučinskis: Bez papildu finansējuma veselības aprūpei tālāk virzīties nav iespējams

Bez papildu finansējuma veselības aprūpei tālāka virzība nākotnes budžeta plānošanā nav iespējama, trešdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni sacīja premjerministrs Māris Kučinskis (ZZS).

«Jāapzinās, ka esošais piedāvājums nākotnes nodokļu politikai neietver papildu finansējumu veselības aprūpei, tātad no kaut kā būs jāatsakās vai kaut kas jāiedod vietā, un šodien es labprāt gribētu dzirdēt, kāds ir katra viedoklis,» teica Kučinskis.

Tikmēr Vējonis sacīja, ka jautājumu, kādā veidā un ko valdība varētu plānot attiecībā uz veselības aprūpes finansējumu, kas pēdējās dienās, viņaprāt, kļuvis ļoti aktuāls, šodien pārrunājis ar Kučinski. «Valdības vadītājs ir uzņēmies vadīt darba grupu, kas meklē iespējamos finansējumus nākotnes budžetā, un, protams, darba grupa tikai sāk strādāt, un tad jau rezultātu varēs redzēt vēlāk,» pēc tikšanās sacīja Valsts prezidents.

Ministru prezidents norādīja, ka viņa vadītā darba grupa, kas šodien diskutēs par veselības aprūpes nozares finansējumu, no iepriekšējām darba grupām atšķiras ar to, ka šoreiz ir noteikta robeža jeb datums, proti, 1.jūnijs, līdz kuram jāpanāk vienošanās. Viņš uzsvēra, ka koalīcijai būs jāsanāk kopā un jāpieņem viens no risinājumiem, kas kādam noteikti nepatiks.

Veselības ministre Anda Čakša šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam «Rīta panorāma» pauda sašutumu par to, ka ir izveidota jau trešā darba grupa, lai risinātu veselības aprūpes finansēšanas jautājumu, tomēr aizvien nav skaidrs, kad un kas tiks atrisināts.

Ja tiek teikts, ka finansējumam ir jānāk no kopējiem valsts budžeta līdzekļiem, viņas ieteikums būtu iezīmēt veselības nozarei budžeta veidošanas procesā vismaz 12%.

Kā ziņots, valdība un sociālie partneri 3.maijā vienojās līdz šā gada 1.jūnijam izstrādāt grafiku, kādā veidā līdz 2020.gadam nodrošināt veselības aprūpes finansējumu 4% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP).

