Eksperiments: Cik viegli un ātri Omniva var nozaudēt tavu paciņu?

Foto: Eero Vabamaegi /

Šķiet, kas gan var būt vieglāk par nelielas paciņas nosūtīšanu no vienas pilsētas uz citu vai vēl jo vairāk – tepat Rīgas robežās. Turklāt mūsdienās pasta serviss piedāvā ātru un ērtu e-pašapkalpošanos. It kā. Bet, kur ir tehnika, tur ir problēmas, tādēļ šādu pakalpojumu sniedzējiem klientus ir būtiski nodrošināt ar pieejamu un atsaucīgu klientu atbalsta centru un tā darbiniekiem. Eksperimenta ietvaros, sūtot paciņu ar pasta pakalpojuma sniedzēju «Omniva» no viena pakomāta uz citu, TVNET novēroja, ka nepilnības ir ne tikai pakomātu tehniskajā operāciju izpildē, bet arī klientu atbalsta centra telefonu operatoru komunikācijā ar klientiem, tādēļ mēs saskārāmies ar virkni problēmu.