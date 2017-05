«Patriotu spēles»: vēlēšanās uzvar vienaldzība, bezatbildība un nolemtība

Noslēgušās priekšpēdējās «Patriotu spēles». Uz sarunu šoreiz TVNET bija aicinājis Jaunās konservatīvas partijas valdes priekšsēdētāju Jāni Bordānu un Rīgas mēra amata kandidātu Ati Zakatistovu no «KPV LV». Zakatistovs diskusijā atzina, ka pašlaik vēlēšanās uzvar trīs māsiņas – vienaldzība, bezatbildība un nolemtība.

Sarunā ar žurnālistu Māri Zanderu Zakatistovs sacīja, ka vēlēšanās tomēr gribētu redzēt trīs brālīšus - spītu, dusmas un pašlepnumu. Zakatistovs pauda arī kritiku sabiedriskajam medijam, jo bieži vien tajā tiek atspoguļoti vien partiju solījumi.

«Ejiet uz vēlēšanām – ja nevēl, nu neko citu, kā smukus ģīmjus nedabūsim,»

par salīdzinoši zemo vēlētāju aktivitāti pauda Zakatisktovs.

Arī Bordāns pievienojās Zakatistova paustajam, ka iedzīvotājiem jābūt aktīvākiem, jādodas uz vēlēšanu iecirkņiem. Viņš arī norādīja, ka nebūtu veidojis jaunu politisko spēku, ja nebūtu vēlmes mainīt pašreizējos procesus.

Kritika tika pausta arī esošajiem politiķiem, Bordāns neredz vēlmi viņos kaut ko būtiski mainīt.

Jaunā konservatīvā partija priekšvēlēšanu programmā norādījusi, ka tās mērķis ir mūsdienīga attīstība, kuras pamatā ir pamatvērtības. Mūsu uzdevums – normāli strādājošas pārvaldes izveide, kas panākama tikai ar tiesiskumu, personisku atbildību un korupcijas izskaušanu. Partija vēlas arī nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu.

Savukārt «KPV LV» izvirzījusi četras prioritātes.

«Pirmā prioritāte saistās ar regulāro maksājumu nekontrolēto pieaugumu. Daudzi iedzīvotāji ir sašutuši par nekustamā īpašumu nodokli un komunālo maksājumu apjomu. Pašvaldība neskaidro maksājumu palielināšanas iemeslus un nesniedz informāciju par līdzekļu izlietojumu. Tādēļ KPV LV izveidos atklātu regulāro maksājumu analīzes procesu. Šā procesa ietvaros pašvaldība sniegs informāciju par nodokļiem un tarifiem, kura tiks izvērtēta, lai noteiktu un pamatotu nākamā gada regulāro maksājumu apmēru. Katru gadu budžeta veidošanas procesā iekļausim nodokļu maksātāju organizāciju līdzdalībai atvērtu regulāro maksājumu analīzes ciklu, kura ietvaros tiks pārskatīti regulāro maksājumu tarifi, licenču maksas un soda naudu apmēri,» teikts programmā.

Šajās pašvaldību vēlēšanās Rīgā kandidē 586 cilvēki no 11 sarakstiem. 400 no tiem ir vīrieši, bet 186 – sievietes. Viens kandidāts ir 18 gadus vecs, bet viens cilvēks ir vecāks par 80 gadiem. Visvairāk kandidātu ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem. Tautību latvietis norādījuši 69,62%, bet krievs – 7,34%.

