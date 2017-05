«Patriotu spēļu» secinājumi – dāsnie ziedotāji finansē partijas, nevēloties izmaiņas

Priekšpēdējās «Patriotu spēles» TVNET uz sarunu bija aicinājis Jaunās konservatīvas partijas valdes priekšsēdētāju Jāni Bordānu un Rīgas mēra amata kandidātu Ati Zakatistovu no «KPV LV». Abi kandidāti atzina, ka «lielo partiju» dāsnie ziedotāji nevēlas izmaiņas, tāpēc partijām tiek piešķirts finansējums.

Bordāns, atbildot uz žurnālista Māra Zandera jautājumu, kāpēc vēlētājiem būtu jābalso tieši par viņiem, nevis citām partijām, Bordāns savu politisko spēku slavēja, ka viņi esot vienīgā alternatīva, viņu sarakstā ir cilvēki, kuri kvalificējoties darbam pašvaldībā.

Viņš arī norādīja, ka viņi nav saistīti ar lieliem naudas resursiem, kā tas ir, piemēram, «Saskaņai». «Ja cilvēki izvēlēsies citu partiju, viņi neko nemainīs, jo viņiem nav vēlmes,» pārliecināts bija Bordāns.

Reklāma

Bordāns kritizēja «lielo partiju» finansētājus, norādot, ka tie nevēlas, lai pilsētā kaut kas tiktu mainīts, tāpēc arī piešķir lielus resursus.

Arī Zakatistovs piekrita, ka partijas, kuras pašlaik ir Rīgas domē pie varas, nevēlas izmaiņas. Viņš skaidroja, ka pašlaik pārvaldē redzams padomju mantojums. Ja iedzīvotāji vēlas izmaiņas, tad nepieciešams balsot par jauniem cilvēkiem, par tiem, kuri nedomā vienīgi par to, «kā no budžeta izkasīt kaut ko sev».

«Ja atstās vecos, tad nekas nemainīsies,»

pārliecināts bija Zakatistovs.

Šajās pašvaldību vēlēšanās Rīgā kandidē 586 cilvēki no 11 sarakstiem. 400 no tiem ir vīrieši, bet 186 – sievietes. Viens kandidāts ir 18 gadus vecs, bet viens cilvēks ir vecāks par 80 gadiem. Visvairāk kandidātu ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem. Tautību latvietis norādījuši 69,62%, bet krievs – 7,34%.

Saistītie raksti