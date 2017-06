Cimdars: Joprojām nav izskausta iespējamā balsu pirkšana

Balsu pirkšanas ierobežošanā ir piedzīvota zināma neveiksme, jo kā parādība tā nav izskausta, žurnālistiem pēc iecirkņu slēgšanas sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Arnis Cimdars. Ne visos gadījumos saņemtais signāls par iespējamo balsu pirkšanu bijis bez pamata, norādīja CVK vadītājs.

CVK rīcībā gan nav detalizētākas informācijas par iespējamiem balsu pirkšanas gadījumiem, ko publiski ziņojušas tiesībsargājošās institūcijas.

Ziņojumi tomēr norāda, ka šādi gadījumi nav izskausti, lai gan sabiedrībā tie tiek iztirzāti un par tiem notiek tiesvedības.

Cimdars arī pastāstīja, ka CVK ir saņēmusi rakstisku sūdzību no kāda cilvēka, kurš dzīvo ārzemēs un nevarēja nobalsot, jo nebija deklarējies Latvijā līdz 5.martam, kā to prasa likums. No kandidātu sarakstiem sūdzības līdz plkst.22 CVK nebija saņēmusi.

Dati par partiju iegūto mandātu skaitu varētu būt zināmi svētdien, piebilda vēlēšanu komisijas vadītājs.

Cimdars arī skaidroja, - ja kādas sūdzības par vēlēšanu norisi tiks iesniegtas vietējās vēlēšanu komisijās, tad varētu sagaidīt šo sūdzību nonākšu CVK, ja kāda no pusēm nolems apstrīdēt vietējās vēlēšanu komisijas pieņemto lēmumu. Vēlēšanu dienā līdz plkst.22 esošā informācija neliecināja, ka kāds būtu apstrīdējis vēlēšanu norisi kādā no pašvaldībām, piebilda Cimdars.

Vaicāts par situāciju Ventspilī, kur pirms pašvaldību vēlēšanām atsevišķi politiķi pauda bažas par iespējamām provokācijām, Cimdars atzīmēja, ka vēlēšanu novērošanas atklātība šajā pašvaldībā ir augstā līmenī. Tādējādi viņš vērsa uzmanību, ka balsošanas kastes tika uzraudzītas ar videonovērošanu.

Viņš atgādināja, ka likums dod tiesības trīs dienu laikā kandidātu sarakstiem iesniegt sūdzības, ja ir konstatēti kādi pārkāpumi, kas varētu iespaidot rezultātus.

Cimdars jokoja, ka, ņemot vērā pašvaldību vēlēšanām raksturīgo augsto kaislību līmeni, kas šodien ticis novērots vēlēšanu iecirkņos, viņam licies, ka kalendārs ir mainījies un ir pienācis pilnmēness laiks.

Jau vēstīts, ka 3.jūnijā līdz plkst.19 Drošības policija saistībā ar pašvaldību vēlēšanām bija saņēmusi 29 signālus par iespējamiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē, kuru pārbaude ir DP kompetencē. Veicot informācijas pārbaudi, dažiem no šiem signāliem nav gūts apstiprinājums, bet par citiem tiek turpināta pārbaude.

2. un 3.jūnijā DP no dažādiem Latvijas reģioniem saņēmusi signālus par iespējamo vēlētāju balsu pirkšanu. Signāli saņemti no dažādiem reģioniem saistībā ar dažādām partijām.

Kopumā tiesībsargājošās iestādes sākušas trīs kriminālprocesus par iespējamo balsu pirkšanu.

Kā ziņots, sestdien pie vēlēšanu urnām devās apmēram 549 000 vēlētāji. Savukārt nobalsojušo skaits kopā ar tiem, kas izmantoja iespēju balsot iepriekšējās trijās dienās, bijis gandrīz 730 000 jeb 50,55% no balsstiesīgajiem.

Tas ir vairāk, nekā 2013.gadā, kad pašvaldību vēlēšanās piedalījās 685 890 jeb 45,99% balsstiesīgo.

Tomēr šogad pašvaldību vēlēšanās balsotāju aktivitāte bijusi otra zemākā pēdējo pašvaldību vēlēšanu laikā.

