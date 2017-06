Rajevskis: «Saskaņai»/GKR nav pamata «gulēt uz lauriem»

Pašvaldību vēlēšanās Rīgā lielāko vēlētāju atbalstu saņēmušajam politiskajam spēkam «Saskaņa»/«Gods kalpot Rīgai» («Saskaņa»/GKR) nav nekāda pamata «gulēt uz lauriem», teica sabiedrisko attiecību aģentūras «Mediju tilts» līdzīpašnieks, politologs Filips Rajevskis.

Viņš skaidroja, ka kopumā «Saskaņa»/GKR šajās vēlēšanās piedzīvojusi ievērojamas izmaiņas, kas nav bijušas uz labo pusi. Pašreizējam Rīgas domes vadošajam politiskajam spēkam būtu vērts analizēt šo iznākumu kontekstā ar paveiktajiem un nepaveiktajiem darbiem iepriekšējo četru gadu laikā. Par to liecina arī pārējo partiju iekļūšana Rīgas domē.

Lūgts komentēt skaitliskās izmaiņas no «Saskaņas» un GKR iekļuvušo deputātu rindās, Rajevskis atzīmēja, ka patlaban nevarot teikt, piemēram, ka «Saskaņa» izstumtu no domes GKR, neskatoties uz to, ka GKR deputātu vietu skaits samazinājies no 16 uz 11, bet «Saskaņas» deputātu skaits no 23 uz 21.

«Ar šādu deputātu skaitu GKR joprojām saglabā otras lielākās frakcijas pozīciju. Šīs skaitliskās izmaiņas neliecina, ka «Saskaņa» izstumj GKR no domes. Abas partijas tomēr darbojās un darbojas kopā,» norādīja Rajevskis.

Jau ziņots, ka «Saskaņa»/GKR saņēmusi 50,85% atbalstu, kas nozīmē, ka partiju apvienība nākamajā Rīgas domes sasaukumā iegūs 32 deputātu mandātus, liecina vēlēšanu provizoriskie rezultāti.

Rīgas domē kopā ar «Saskaņu»/GKR ievēlēti politiskie spēki no vēl četriem sarakstiem - Latvijas Reģionu apvienības (LRA) un «Latvijas attīstībai» (LA) apvienotā saraksta, kas saņēmis 13,66% vēlētāju atbalstu, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) ar 13,41% vēlētāju atbalstu, VL-TB/LNNK ar 9,24% atbalstu un «Vienotības» ar 6,26% atbalstu. Atbilstoši šādam balsu sadalījumam LRA un LA saraksts Rīgas domē saņems deviņus deputātu mandātus, JKP - deviņus mandātus, VL-TB/LNNK - sešus mandātus, bet «Vienotība» - četrus, liecina vēlēšanu provizoriskie rezultāti.

Pārējās partijas nav pārvarējušas 5% barjeru.

