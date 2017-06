Vējonis no ZZS: Nav pamata runāt par krīzi ZZS valdībā

Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Foto: Edijs Pālens/LETA

Patlaban nav pamata runāt par kādu krīzi valdībā, šodien pēc tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Viņš norādīja, ka veselības aprūpes sistēmas finansējums tiek meklēts un darba grupa ir izstrādājusi dažādus priekšlikumus, līdz ar to pašlaik notiek apspriedes valdību veidojošajās koalīcijas partijās. To, kāds būs šo sarunu rezultāts, rādīs laiks, taču, pēc Vējoņa domām, nav iemesla runāt par krīzi valdībā, jo nekas par to neliecina.