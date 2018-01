«Cietsirdīgās olas». Mēs jūs piespiedīsim mīlēt vistas!

Lai gan 98% Latvijas pircēju izvēlas lētākās, ar ciparu 3 marķētās olas, kas nozīmē, ka tās izdējušas vistas, kas dzīvo sprostu sistēmā, no Eiropas un Amerikas ienākusī ideja par «vistu atbrīvošanu» pārņēmusi arī Latviju. «Ko mēs gribam? Brīvību vistām,» pret dējējvistu turēšanu sprostos klaigā bariņš jauniešu. Vairāki uzņēmumi ir padevušies - sper soļus, lai atteiktos no «cietsirdīgajām olām». Diemžēl sāpīgi notiekošais skāris vietējās saimniecības, kurās vistas tiek turētas sprostos – atbilstoši Eiropas Savienības (ES) direktīvai un vietējai likumdošanai. Nozares speciālisti uzskata, ka dzīvnieku aizstāvju rīkoto kampaņu neredzamā puse ir konkurences cīņa, kuras mērķis - izspiest no tirgus vietējos olu ražotājus.