Latkovskis: Nav pamata premjera satraukumam, ka «Vienotības» frakcija varētu izgāzt nākamā gada budžetu

Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) izrādītajam satraukumam par to, ka «Vienotības» Saeimas frakcija galīgajā balsojumā varētu neatbalstīt nākamā gada valsts budžetu, nav nekāda pamata, šorīt Latvijas Radio sacīja «Vienotības» vadītāja vietnieks sadarbībai ar Saeimas frakciju Ainars Latkovskis.

Vienlaikus gan viņš neslēpa, ka īsti nevar būt drošs par «Kustības «Par!«» pārstāvju balsojumu, jo šie cilvēki izjūtot jaunā politiskā spēka valdes spiedienu rīkoties sabiedrībā pamanāmi. Par to liecinot arī «Kustības «Par!«» pārstāvju vakar izplatītais aicinājums mainīt «Vienotības» Saeimas frakcijas nosaukumu. «Frakcija var saukties kaut vai «Porziņģa mazie palīgi», [bet] svarīgi ir, ko tā dara,» apgalvoja Latkovskis.

Premjera šodien gaidāmo tikšanos ar «Vienotības» frakciju, lai gūtu apstiprinājumu tās gatavībai atbalstīt nākamā gada valsts budžetu, politiķis nosauca par «zināmā mērā PR [jeb publisko attiecību veidošanas] gājienu».

Latkovskis vairākkārt uzsvēra, ka būtu pavisam neloģiski, ja «Vienotības» frakcijas deputāti nākamnedēļ Saeimā balsotu pret budžetu, kuru tie paši iepriekš izstrādāja un virzīja tālākai apstiprināšanai. «Grūti iedomāties, ka mēs, kas to panācām, tagad kaut kādā veidā apdraudētu budžetu, kas ir veidots sabiedrības interesēs,» sacīja Latkovskis, atkārtoti aicinot premjeru nesatraukties par «Vienotības» frakcijas atbalstu šajā jautājumā.

Kā ziņots, Kučinskis šodien plāno tikties ar «Vienotības» vadītāju Arvilu Ašeradenu un partijas Saeimas frakciju, lai gūtu apstiprinājumu, ka tā ir gatava atbalstīt nākamā gada valsts budžetu.

Kučinskis žurnālistiem iepriekš pauda gandarījumu, ka Ašeradens tomēr lēmis palikt ekonomikas ministra amatā, jo premjeram jau radušās bažas par ekonomikas ministra izraudzīšanas procesu.

Tajā pašā laikā viņš piesardzīgi vērtēja Solvitas Āboltiņas izslēgšanu no «Vienotības». Kučinskis pauda cerību, ka Āboltiņas izslēgšana no partijas neietekmēs stabilitāti koalīcijā, kā arī neradīs problēmas Saeimā pieņemt nākamā gada budžetu, ņemot vērā, ka «Vienotības» un to jau pametušie deputāti ir pauduši atbalstu budžetam.

«Tagad ir svarīgi, lai frakcija pieturas pie valdības rīcības plānā ietvertā. Un patlaban galvenais ir budžets. Ceram, konsekvence nebūs tāda, ka netiek pieņemts budžets,» bilda Kučinskis.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā bijušo partijas «Vienotība» līderi, līdzšinējo Saeimas frakcijas vadītāju Solvitu Āboltiņu nolēma izslēgt no šī politiskā spēka par komentāriem un rīcību laikā, kad partija sprieda par iespēju mainīt ekonomikas ministru.

Ašeradens nolēmis palikt ekonomikas ministra amatā, savukārt «Vienotības» Saeimas frakciju plānots uzticēt vadīt deputātam Hosamam Abu Meri.

No 22 «Vienotības» Saeimas frakcijas deputātiem tikai desmit ir šīs partijas biedri.