Eksperts: Grūti paredzēt, kā beigsies izmeklēšana par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās

Viņš skaidroja, ka Trampam padotās personas, arī televīzijas kanāls, «Fox news», mēģina sēt šaubas sabiedrībā, ka šīs lietas izmeklēšanas vadītājam, Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktoram Robertam Milleram nav nekādas tiesības pret Trampu kaut ko izmeklēt, Tramps ir neaizskarams un izmeklēšana ir bezjēdzīga. Trampa pusē esošās personas arī mēģina novērst uzmanību, sakot, ka jāvēršas pret ASV prezidenta bijušo sāncensi Hilariju Klintoni.

«Tramps un viņa atbalstītāji mēģina izmeklēšanu pasniegt tā, it kā tās būtu kā viltus ziņas, it kā izmeklēšana būtu nepamatota, it kā tā būtu nomelnošanas kampaņa. Realitāte tomēr ir pretēja - Trampa bijušais kampaņas vadītājs Pols Manaforts un bijušais nacionālās drošības padomnieks Maikls Flinns ir apsūdzēti nopietnos pārkāpumos. Trampam ir pamats uztraukties un ir diezgan grūti paredzēt, kā tas viss beigsies. Ir skaidrs, ka Trampa un viņa komandas skatījumā Krievija nav iejaukusies vēlēšanās un neko sliktu nav darījusi,» piebilda Hiršs.

Kā ceturtdien vēstīja laikraksts «The New York Times», atsaucoties uz vairākiem likumdevējiem un padomniekiem, decembra sākumā ASV prezidents vasarā vairākas reizes aicinājis Senāta republikāņus izbeigt Izlūkošanas komitejas izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās.

Nesen veiktās sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka vairums amerikāņu uzskata, ka ASV prezidents izdarījis kaut ko nelikumīgu vai neētisku savas kampaņas kontaktos ar Krieviju. Vairums arī ir pārliecināts, ka Tramps cenšas traucēt izmeklēšanu. Vairāk nekā divas trešdaļas amerikāņu negatīvi vērtē Trampa izturēšanos pret izmeklēšanu.

Flinnam, kurš atzinis, ka melojis FIB, izvirzītas apsūdzības nepatiesas liecības došanā par privātām sarunām ar Krievijas vēstnieku ASV Sergeju Kisļaku, kurās runāts par ASV sankcijām pret Krieviju. Flinns, kurš nacionālās drošības padomnieka amatu ieņēma tikai 24 dienas, bija spiests to pamest, kad atklājās, ka viņš ir maldinājis viceprezidentu Maiku Pensu par savām sarunām ar Krievijas vēstnieku ASV Sergeju Kisļaku.

Īpašā prokurora izmeklēšana jau novedusi pie Trampa bijušā kampaņas vadītāja Pola Manaforta un viņa kādreizējā biznesa partnera Rika Geitsa aizturēšanas. Viņiem izvirzītas apsūdzības par sazvērestību pret ASV un naudas atmazgāšanu. Aizturēts arī Trampa padomnieks priekšvēlēšanu kampaņas laikā Džordžs Papadopuls, kurš atzinies, ka melojis FIB izmeklēšanā.