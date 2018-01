Eksperti: migrācijas jautājumos ES ir pieļāvusi pietiekami daudz kļūdu

Eiropas Savienībā (ES) tiek diskutēts par reformām patvēruma politikā, tomēr līdz šim kopsaucēju panākt nav izdevies. Eiropas līderi iecerējuši vienoties par šiem jautājumiem līdz šā gada jūnijam. Latvija arī piekrīt, ka nepieciešams mainīt līdzšinējo politiku un atteikties no bēgļu kvotām. Portālu «Es&ES» un TVNET rīkotajā diskusijā eksperti pārrunāja ES politiku un to, kādas izmaiņas tajā būtu nepieciešamas, jo līdz šim bēgļu krīzes risināšana nav bijusi efektīva.

Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks (V) atzina, ka migrācijas jautājumos ES ir pieļāvusi pietiekami daudz kļūdu un arī sarunas par iespējamām izmaiņām nav vieglas. Arī Saeimas deputāts Edvīns Šnore (VL-TB/LNNK) uzskata, ka līdz šim notikušais bija «ļoti tālu no veiksmīgas, koordinētas un organizētas politikas».

Pabriks uzsvēra, ka vispirms būtu «jātiek galā» ar to, kas notiek trešajās valstīs, jādomā par ES ārējām robežām, kā arī savlaicīgi jāpārbauda migranti. Tikai tad var runāt par brīvprātīgu bēgļu pārdales mehānismu, uzskata politiķis.

Šnore norādīja, ka migrācijas problēma ir radījusi šķelšanos ES attiecībās. Savukārt Pabriks uzsvēra kompromisu nozīmi – ES valstīm nevajadzēja sastrīdēties tik tālu, lai nākotnē nevarētu atrast kopīgu valodu. «Nevajag to ģimenes strīdu ielaist tik dziļi,» piebilda Pabriks. Līdz ar to nepieciešama piekāpšanās no abām pusēm, sacīja deputāts. Tikmēr Šnore uzsvēra, kā piekāpties var tik tālu, lai tas nenonāktu pretrunā ar Latvijas nacionālajām interesēm.

Biedrības «Patvērums «Drošā māja» vadītāja Sandra Zalcmane pastāstīja, ka pēdējā laikā ir vairāki patvēruma meklētāji, kuri bija aizbraukuši, bet tagad atgriežas Latvijā. Viņa uzskata, ka kopumā bēgļiem piedāvātā palīdzība varētu būt efektīvāka. Vienlaikus Zalcmane uzsvēra, ka bēgļiem jāpalīdz atrast darbu un nav mērķa ievirzīt viņus «pabalstu saņēmēju kārtā».