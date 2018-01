Jaunjelgavas novada vadītājs: Biļešu nepieprasīšana autobusa šoferim beigsies ar reisu slēgšanu

Jaunjelgavas novada dome jau pērnā gada beigās saņēmusi vēstuli no Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) ar lūgumu izvērtēt vairāku maršrutu nepieciešamību brīvdienās. Reisi tiek izpildīti no rīta, nodrošinot pasažieru pārvadāšanu no Aizkraukles un Jaunjelgavu un atpakaļ, kā arī maršrutā Aizkraukle-Sērene-Līčupes un atpakaļ. Abus maršrutus apkalpo AS «CATA».

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par reisu slēgšanu, informācija publicēta pašvaldības mājaslapā.

Libeks atklāja, ka pamatotus viedokļus pret reisa Aizkraukle-Jaunjelgava-Aizkraukle slēgšanu pašvaldība neieguva, jo neatsaucās iedzīvotāji, kas reisu izmantotu, bet prējie viedokļi bija balstīti tikai uz citu novērojumiem.

«Attiecībā uz Sērenes reisu saņēmām vēstuli no kāda uzņēmuma, kura darbinieki izmanto šo autobusu. Mūs informēja par septiņiem darbiniekiem, bet oficiālā [pārvadātāju] informācija ir, ka šajā reisā sestdien ir viens divi pasažieri. Pasažieri neprasa biļetes, šoferi tās nedod, notiek reāla zagšana, kas var beigties slikti,» stāstīja Libeks, piebilstot, ka šāda tendence novērota visā Latvijā, un tāpēc reisi kļūst nerentabli.

Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs uzskata, ka biļešu izsniegšana autobusos netiek pietiekami kontrolēta, īpaši agrajos brīvdienu reisos.

Apkopoto informāciju par abiem reisiem pašvaldība nosūtījusi ZPR.

Jau vēstīts, ka Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika panākta vienošanās, ka reģionālais maršrutu tīkls ir jāpārskata un ka turpmāk uzturēt to tieši tādā apjomā, kāds ir šobrīd, esošo resursu ietvaros nav iespējams. Tāpat tika panākta vienošanās, ka plānošanas reģioni kopā ar pašvaldībām iesniegs savus priekšlikumus attiecībā uz maršrutu tīkla izmaiņām, un visi grozījumi, kas maršrutos varētu tikt veikti, notiks pakāpeniski.

Savukārt ZPR Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas vadītāja Alda Ērmane aģentūrai LETA iepriekš pauda, ka plānotā sabiedriskā transporta reisu samazināšana Zemgalē nenotiks visos novados.

Runājot par plānotajām izmaiņām sabiedriskā transporta tīklā, ZPR speciāliste bija izvairīga, konkrētus maršrutus nesaucot, jo tīkla izvērtēšana vēl notiekot.