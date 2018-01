Bergmanis: Šī gada laikā NBS helikopteru iepirkumam gaidāms rezultāts

Viņš uzsvēra, ka pašlaik NBS rīcībās esošo helikopteru platformas savu resursu ir izsmēlušas, tādēļ notiek iepirkums. Kā teica ministrs: «Pie rezultāta nonāksim šī gada laikā».

Viņš gan neatklāja cik daudz un kādus helikopterus plānots iegādāties. Taču piebilda, ka lidaparātu iegāde ir saistīta arī ar pilotu un glābēju apmācīšanu, kā arī infrastruktūras attīstīšanu.

Kā ziņots, Aizsardzības ministrija (AM) šogad plāno izvēlēties, kādus jaunus helikopterus iegādāties, lai aizstātu esošos četrus lidaparātus.

Aģentūra LETA jau vairākkārt ziņojusi, ka AM ir plāni iegādāties armijas helikopterus. AM Preses nodaļā aģentūrai LETA skaidroja, ka tiek veikta tirgus izpēte, bet plānots iegādāties pavisam jaunus helikopterus esošo četru aizstāšanai. AM un Nacionālo bruņoto spēku mērķis ir izdarīt izvēli jau nākamgad, par ko arī ministrija informēšot atsevišķi, aģentūrai LETA pastāstīja AM Preses nodaļas pārstāvji.

Pašlaik Gaisa spēkos ir četri «Mi-17» helikopteri un divi «Mi-2» helikopteri. Lidaparātu izlaides gadu AM jau iepriekš atteicās atklāt, taču NBS mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka 1999.gada decembrī Gaisa spēki saņēma pirmo helikopteru «Mi-17», bet 2001., 2004. un 2005.gados tika saņemti vēl helikopteri. Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2012.gada nogalē noslēdzās iepirkums par 1990.gadā ražota helikoptera «Mi-17» kapitālo remontu. Toreiz remonta līguma summa bija 1 210 000 eiro.

Aģentūras LETA arhīvā atrodamas ziņas, ka saskaņā ar 2012.gadā valdībā apstiprināto NBS attīstības plānu 2012.-2024.gadam jau ar 2015.gadu bija iecerēts sākt pilnīgu NBS transporta helikopteru nomaiņu, kas ilgtu līdz 2018.gadam un izmaksātu vairākus desmitus miljonus eiro.

AM norādīja, ka jaunas tehnikas iegāde ietver arī citas papildu izmaksas, kas saistītas, piemēram, ar personāla apmācību un tehnikas uzturēšanu.

Jaunus helikopterus plāno iegādāties arī Valsts robežsardze. Valdība decembra sākumā atļāva Iekšlietu ministrijai (IeM) uzņemties 11,2 miljonus eiro lielas saistības, lai robežsardze varētu iegādāties divus vieglās klases viendzinēja helikopterus.

Valdība atļāva uzņemties ilgtermiņa saistības no 2017. līdz 2020.gadam.