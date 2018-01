Studentes Sintijas Bāliņas nāve Mangaļsalā: vecāku un detektīves versija

Neskatoties uz to, ka Mangaļsala ir iecienīta nūjotāju, riteņbraucēju un suņu īpašnieku pastaigu vieta, trīs dienas jaunieti neviens nebija pamanījis, Sintija atradās aptuveni 150 metrus no taciņas, pa kuru staigāja cilvēki, nelielā ieplakā.

(Intervija notikusi 10. janvārī pirms Valsts policijas oficiālās ekspertīzes rezultātiem, kuri liecina, ka Sintijas Bāliņas nāve nav bijusi vardarbīga.)

Notikumu hronoloģija pēc vecāku sniegtās informācijas



- 23. novembra rīts. Pēc Sintijas mātes teiktā, meitene iepriekšējā vakarā cītīgi gatavojusies angļu valodas kontroldarbam augstskolā «Turība» - veidojusi konspektus, atkārtojusi uzdoto. Viņa vēl rūpīgi sakārto somu, ieliek aizmirstos pierakstus, vajadzīgās grāmatas. «Nu labi, mammu, tad es tev došu ziņu!» - un iet uz sabiedrisko transportu. Viņai ar mammu ir noruna - kad meitene jau ir transportlīdzeklī, viņa zvana.

- Pulksten 7.55. Sintija zvana mammai un uzdod pēc mātes domām savādu jautājumu: «Vai mājās viss ir kārtībā?» Mamma atbild, ka viss ir labi, un jautā, cik tālu viņa tikusi. Meitene atbild, ka ir ceļā uz augstskolu.

Sintija Bāliņa FOTO: privātais arhīvs

- Ap pulksten 10 mamma zvana meitai, lai uzzinātu, kā veicies angļu valodas kontroldarbā. Sintiju sazvanīt nav iespējams. Mamma nospriež, ka kontroldarbs vēl nav beidzies.

- Vēlāk dienas gaitā mamma vēl vairākkārt mēģina sazvanīt meitu. Nesekmīgi.

- Meitenes nav mājās ne pulksten 17, ne 19, ne 20. Nekad iepriekš Sintija bez brīdināšanas nav aizkavējusies, vismaz tā stāsta mamma. Lai gan vecāki apstiprina, ka pirms trīs gadiem meitene arī bija pazudusi un tika meklēta, taču tas bijis saistīts ar sarežģītā pusaudžu laika attiecībām, viņa toreiz esot devusies pie puiša un tika laimīgi atrasta.

- Pulksten 20.30 mamma zvana policijai un ziņo par meitas pazušanu. Paralēli tiek apzvanītas visas slimnīcas. Policijas inspektore ierodas pie Sintijas mammas un pieņem iesniegumu par meitas pazušanu.

- 24. novembrī, dienu pēc jaunietes pazušanas, kāda ģimene pastaigas laikā pa Mangaļsalu atrod Sintijas somu. Informāciju par to vecāki uzzina no sociālās saziņas vietnes «Facebook». Ģimene somu nodevusi pašvaldības policijai Vidzemes priekšpilsētas policijas iecirknī. Māte apgalvo, ka Sintijas somā neesot meitas mobilā telefona un angļu valodas kontroldarbam gatavoto darbu.

- Tēvs Raimonds kopā ar Sintijas māsu Montu dodas uz policijas iecirkni, noskaidro, kas ir somas atradēji, un ar viņu palīdzību uzzina vietu, kur tā atrasta. Soma kalpo par galveno orientieri tālākajā meklēšanā.

- 25. novembris. Kamēr no pašvaldības policijas tiek atgūta soma, jau iestājusies tumsa. Sintijas ģimene ar draugiem sāk meitas meklēšanu, pēc informācijas saņemšanas iesaistās arī brīvprātīgo meklētāju organizācija «Bezvests.lv». Tā kā «Bezvests.lv» meklētāju grupas šajā dienā ir vēl trīs objektos, Sintiju meklē mazs skaits brīvprātīgo. Meklēts tiek no pulksten 19 līdz 23 Mangaļsalas meža masīvā. Nesekmīgi.

- 26. novembris. Meklēšana paplašinās. «Bezvests.lv» meklēšanai organizē lielāku grupu. Meklēšanā iesaistās Sintijas draugs, māsa ar draugu, tēvs ar draugu. Tiek izmantoti divi suņi - viens, kurš apmācīts līķu meklēšanā, otrs, kurš meklē pazudušos pēc meklētajam piederošo mantu smakas. Meklēšana tiek sākta no vietas, kur tika atrasta Sintijas soma. Netālu tiek uziets arī viņas kosmētikas maciņš, kura saturs ir izmētāts. Sintijas māsa pazudušās jaunietes fotogrāfijas aizved uz tuvējo veikalu, lai informētu maksimāli daudz cilvēku. Sintijas tēvs intuitīvi dodas jūras virzienā. Tas izrādās pareizs:

«To grūti izstāstīt. Es nezināju, kādas drēbītes Sintijai bija mugurā. Sintijas mamma pateica - brūni zābaciņi, melns mētelītis... Jau sāka krēslot... es eju un ieraugu, ka kāds guļ. Neticējās, ka tas varētu būt mans bērns... Diemžēl tā bija Sintija. Tā es savu meitiņu atradu...»

Aptuveni 400 metrus no vietas, kur tika atrasta viņas soma.

Sintijas māte stāsta par «dīvainiem notikumiem un draudiem»

Sintijas mamma apgalvo, ka «neparasti notikumi» saistībā ar Bāliņu ģimeni esot sākušies vēl labu laiku pirms meitas pazušanas.

Sintija ar mammu sociālās saziņas vietnē «Facebook» esot saņēmušas draudus. Viss esot sācies šķietami nevainīgi - Sintija ar mammu esot skatījušās Ukrainas telekanāla «1+1» seriālu «Grieķiete» - melodrāmu par «mūsdienu pelnrušķīti» - muzeja darbinieci, kura iemīlas bagātā mākslas darbu tirgotājā.

Marikai ar meitu esot iepaticies kāds aktieris. Seriāla mājas lapā Sintija nospiedusi «patīk» pie šā aktiera bildes. Esot sākusies komunicēšana ar šo aktieri, kas notikusi krievu valodā. «Aktieris» jautājis, vai arī Latvijā rādot ukraiņu filmas, uz ko abas esot atbildējušas apstiprinoši. Tālāk it kā no aktiera «fanu lapas» Sintija esot saņēmusi dažādus dīvainus tekstus, kuros bijusi jūtama vardarbība, un abas pārtraukušas saraksti.

Marika stāsta, ka meitai esot ticis uzlauzts telefons, tajā esot parādījušās vardarbīgas ainas no seriāla, kurā varonis, kuru atveido šis aktieris, žņaudz savu sievu.

Abas vērsušās policijā, taču iesniegums «neesot pieņemts», pamatojot, ka nav pietiekamu pierādījumu tam, ka abu dzīvība un veselība tiešām būtu apdraudēta.

Marika stāsta, ka pierādījumi esot bijuši, taču arī dators esot ticis uzlauzts - izdzēstas fotosesijas bildes, kursa darbi un arī sarakstes. Izsauktais datorspeciālists esot konstatējis, ka datoram pieslēgta programma, kas iznīcina materiālus. Programmu esot izdevies likvidēt. Datorspeciālists šobrīd atsakoties sniegt liecību un apstiprināt, ka veicis programmas likvidēšanu, jo, visticamāk, nevēloties tajā iesaistīties, tā uzskata Marika.

Uz jautājumu, kāds bijis draudu mērķis, Marika atbild, ka tādā veidā aktieris esot "gribējis panākt, lai māte ar meitu turpinātu spiest «patīk» viņa bildēm un skatītos seriālu». Arī Marikas telefons esot uzlauzts, tajā parādījušās aktiera fotogrāfijas, kuras neesot bijis iespējams izdzēst. Nomainīti četri vai pieci telefoni. Pēdējais telefons Sintijai nopirkts tikai pirms dažām nedēļām.

«Aizgāja līdz absurdam - ka viņš [aktieris] ir karalis, viņam jāpakļaujas, datora priekšā jāzīmē plakāts ar aktiera vārdu, uzvārdu un parakstu, ka viņš ir vislabākais,» notikumus atstāsta Marika. Abas ar meitu to neesot darījušas.

Ģimene pārliecināta, ka noticis noziegums

Kad atrada meitu, Sintijas tēvam šķitusi neparasta poza, kādā viņa gulēja:

«Es nekad iepriekš neesmu ar to saskāries, nezinu, kādi izskatās cilvēki... kurus atrod mirušus. Taču man krita acīs, ka viņa gulēja pilnīgi taisni - rokas gar sāniem, kājas izstieptas. Sejai bija pārklāta šalle. Ne īsti uzmaukta, ne uzlikta... Sajūta bija tāda, it kā nevis viņa pati to būtu izdarījusi, bet kāds cits... Tā vismaz man likās..»

Tēvs atceras vēl kādu niansi - Sintijai jaciņa bijusi nedaudz sarauta uz augšu, vēdera daļa bijusi nedaudz atkailināta, it kā viņu kāds būtu vilcis pa zemi.

Notikuma vietā ieradās Kriminālpolicijas vadība un sākotnēji izvirzīja vairākas versijas, tostarp uzreiz neizslēdzot arī vardarbību.

«Kad pēc Sintijas atrašanas policijas busiņā rakstījām sākotnējo protokolu, policiste man teica, ka notikušais 90% izskatās pēc vardarbības,» stāsta tēvs.

Vēlāk Valsts policija šo versiju izslēdza. Policijas pārstāve Gita Gžibovska norāda, ka policija nav konstatējusi vardarbīgas nāves pazīmes un sākotnējā ekspertīze liecina, ka meitenes nāve iestājusies no nosalšanas, vakar to apstiprinājusi arī pamatekspertīze.

Sintijas ģimenei šobrīd galvenais ir uzzināt, kas īsti notika. Viņi pārmet gan organizācijai «Bezvests.lv», kura meklēšanā esot «iesaistījusies pārāk gausi», gan policijai, kura «izdarījusi vairākus procesuālus pārkāpumus, palēninot meklēšanas gaitu».

Organizācijas «Bezvests.lv» instruktors Artjoms Ušakovs ģimenes pārmetumus uzskata par nepamatotiem.

Oficiāla informācija par jaunietes pazušanu tika saņemta sestdien, 25. novembrī. Šī diena bija smaga, jo paralēli cilvēkus meklēja divas grupas. Viena brīvprātīgo grupa meklēja jaunu vīrieti, kurš bija pazudis Rīgā. Otra lielā brīvprātīgo meklētāju grupa atradās Latgalē, kur tika meklēts noslīcis makšķernieks.

Organizācijas pārstāvji rīkojās saskaņoti ar Valsts policiju un meitenes tēvu, kurš tobrīd arī atradās Mangaļsalā un jau pats saviem spēkiem veica meklēšanas darbus. Tā kā jau bija iestājusies tumsa un tēvam vairs nebija iespējams turpināt meklēšanu, «Bezvests.lv» kopā ar nelielu brīvprātīgo grupu, kas tobrīd bija pieejama Rīgā, devās uz Mangaļsalu. Četru cilvēku grupa pulksten 19 sāka meklēšanu ap vietu, kur tika atrasta meitenes soma. Tā kā stipri lija, ap pulksten 23 tika pieņemts lēmums meklēšanas darbus pārtraukt.

Svētdienas rītā meklēšanas dabi tika turpināti. Mangaļsalā bija ieradusies arī Valsts policija, Sintijas tēvs un cilvēki, kuri bija atraduši jaunietes somu. Tika pārrunāta situācija un tobrīd pieejamā informācija. Tā kā soma tika atrasta dziļi mežā, tika pieņemts nākamais lēmums veikt plašākus meklēšanas darbus.

Meklētāji pieļāva, ka jaunietei jāatrodas kaut kur netālu no vietas, kur tika atrasta soma. Sintijas tēvs visu laiku atradās štābā, lai atpazītu atrastās mantas. Kādā brīdī tēvs bija devies uz otru meža pusi, kuru bija plāns pārmeklēt vēlāk, kur arī atrada meitu.

Pārmet policijai



Savukārt policijai ģimene pārmet, ka tā nav reaģējusi uz draudiem jaunietei un viņas mātei internetā, kur viņas it kā vajāja ukraiņu aktieris. Otrkārt, tiek pārmests, ka atrastā jaunietes soma vispirms atdota vecākiem, tad paņemta atpakaļ policijā. Kā lietisks pierādījums tā varēja saturēt daudz būtiskas informācijas.

Bāliņu ģimene piesaistījuši Rīgas Detektīvu aģentūru, lai visu «iešūpotu».

Sintijas māte Marika uzsver, ka esot sašutusi par Valsts policijas Ziemeļu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka Norberta Trepša apgalvojumu, ka, analizējot meitenes datora saturu, policija secinājusi, ka Sintija dzīvojusi virtuālā pasaulē. Datora analīzes rezultāti gaidāmi vien pēc pusgada, bet māte uzsver, ka šāds apgalvojums esot nepatiess.

Māte apgalvo - ja Sintija būtu virtuālās realitātes upuris, viņai nebūtu tādu panākumu mācībās - viņa ar zelta medaļu pabeigusi vidusskolu, Sintijai ir premjera Māra Kučinska godaraksts par izcilām sekmēm, papildus žurnālistikas studijām apguvusi mārketingu.

Norberts Trepša sarunā ar portālu TVNET no saviem vārdiem neatkāpjas - meitene dzīvojusi ļoti noslēgti, viņas dzīve bijusi virtuālajā realitātē, pat augstskolā «Turība» viņa studējusi ar tālmācības palīdzību. Jautājums - kāpēc - paliek neatbildēts. Taču zināms, ka meitenei bijuši ierobežoti kontakti ar saviem vienaudžiem. Iesniegums par draudiem no ukraiņu aktiera tiešām nav pieņemts, jo tie bijuši absurdi un nav bijuši pierādījumi.

Privātdetektīves viedoklis



Rīgas Detektīvu aģentūras prezidente Olga Zeļika uzskata, ka policija, visticamāk, nolaidības dēļ pieļāvusi procesuālus pārkāpumus. Pirmkārt, policijas inspektors nav pieņēmis iesniegumu par draudiem dzīvībai un veselībai. Zeļika uzsver - ja pastāv draudi dzīvībai un veselībai, policijai iesniegums ir jāpieņem obligāti.



Otrkārt, atrastā Sintijas soma atdota atpakaļ ģimenei, nevis reģistrēta kā lietisks pierādījums. Kad jauniete jau tika atrasta mirusi, policija paņēma somu atpakaļ. «Tas nav pareizi, jo uz somas jau bija daudzu cilvēku pirkstu nospiedumi,» saka Zeļika. «Katram policistam jāzina kriminālprocesa likums, lai šādi pārkāpumi neatkārtotos.»

Šobrīd draudi esot beigušies. «Policijas versijas par notikušo mainās - pašnāvība, saindēšanās ar zālēm, nosalšana, bet nav skaidrs, kas vispār kriminālprocesā izdarīts, jo ir konkrēti cilvēki, kuri šajā lietā var liecināt un kurus neviens nenopratina,» apgalvo Zeļika.

Zeļika stāsta, ka viņas sākotnējā versija esot bijusi, ka notikušajā iesaistīta kāda reliģiska sekta. Zeļika saka, ka aizdomas, kurš būtu vainojams jaunietes nāvē, esot, taču to nepieciešams pierādīt.

«Mēs nedomājam, ka tā bija pašnāvība, jo meitenei viss bija kārtībā, viņa mācījās un nekas neliecināja, ka viņa gribētu beigt dzīvi. Norakstīt notikušo kā pašnāvību un izbeigt krimināllietu, protams, ir ļoti vienkārši.» Zeļika norāda, ka šobrīd dara visu iespējamo taču detektīvs var tikai savākt informāciju. Procesuālas darbības un šīs informācijas pieņemšana ir policijas ziņā. Šobrīd Rīgas Detektīvu aģentūra esot vienojusies par sadarbību ar policiju šajā lietā.