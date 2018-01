Neprognozē «Vienotības» Saeimas frakcijas valdības nestabilitāti Boķa un Valaiņa izstāšanās dēļ

Saeimas deputātu Ineša Boķa un Viktora Valaiņa izstāšanās no «Vienotības» Saeimas frakcijas valdības stabilitāti visdrīzāk neietekmēs, prognozēja Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes profesors Ojārs Skudra.

Eksperts atsaucās uz Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Augusta Brigmaņa publiski pausto, ka Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcija tagad būs otrā lielākā Saeimā, taču nepretendēšot uz kādu no «Vienotības» pārstāvju amatiem. «To var interpretēt, ka ZZS nevēlas pārskatīt koalīcijas līgumu. Es domāju, ka šī līguma pārskatīšana nozīmētu Māra Kučinska (ZZS) vadītās valdības krišanu. Šādā gadījumā rastos jautājums kas tad notiek tālāk,» norādīja Skudra.

Viņš uzskata, ka abu deputātu lēmums par izstāšanos no «Vienotības» frakcijas bija sagaidāms, un iemesls tam ir «Vienotības» frakcijas sašķeltība un zemie partijas reitingi.

«Ir pilnīgi skaidrs, ka Boķis netika ievēlēts kā «Vienotības» kandidāts. Viņam bija skaidrs, ka netiks iekļauts nākamo Saeimas vēlēšanu sarakstā sakarā ar šiem zemajiem reitingiem, vai arī, ja iekļaus sarakstā, tad viņu neievēlēs, jo «Vienotībai» būs maza frakcija, un viņam tur nav vietas. Tagad viņš cer, ka ZZS viņam var palīdzēt,» norādīja Skudra.

Politologs arī vērsa uzmanību, ka Boķa iespējamā piesliešanās Latvijas Zemnieku savienībai (LZS) jau iepriekš izskanējusi publiski un deputāts nav noliedzis, ka šādas sarunas bijušas.

Jau ziņots, ka Boķis, kurš ir «Vienotības» sadarbības partijas «Valmierai un Vidzemei» biedrs un valdes loceklis, piektdien nolēma izstāties no «Vienotības» Saeimas frakcijas. Tādu pašu lēmumu pieņēma arī deputāts Viktors Valainis, kurš ir Jēkabpils reģionālās partijas biedrs. Arī šī ir «Vienotības» sadarbības partija.

Gan Boķis, gan Valainis savu izstāšanos no «Vienotības» frakcijas pamatoja ar šonedēļ notikušo Saeimas balsojumu par deputātes Ingunas Sudrabas (NSL) atsaukšanu no «oligarhu lietas» parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Abi minētie deputāti balsojumā atturējās, lai gan viņu frakcijas biedri atbalstīja Sudrabas atsaukšanu.

Boķis tagad pieļauj iespēju izstāties no partijas «Valmierai un Vidzemei» un rakstīt iesniegumu par iestāšanos vienā no ZZS veidojošajām partijām - LZS. Viņš arī neizslēdz iespēju kandidēt vēlēšanās no ZZS saraksta, ja tiktu panākta šāda vienošanās.

Pēc Boķa un Valaiņa aiziešanas no «Vienotības» frakcijas tajā paliks 20 deputāti.