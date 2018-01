Paciente pret slimnīcu: «Viņi zināja manas kaites, bet padzina kā suni!»

Dzintra portālā TVNET ar piedzīvotās situācijas izklāstu vērsās elektroniski, klāt pievienojot arī savu telefona numuru, invaliditātes apliecības un slimnīcas izraksta kopiju. 70 gadus vecā sieviete 29. novembrī pārcietusi smadzeņu infarktu, kas nav palicis bez sekām. Sievietei ir runas un kustību traucējumi, smaga sirds mazspēja. 23. janvārī sieviete vērsusies SIA «Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca» stacionārā «Biķernieki» pēc medicīniskas palīdzības, bet pēc pusnakts viņa no uzņemšanas nodaļas izraidīta. Sievietes lūgums ļaut nakti pavadīt turpat uz krēsla ticis noraidīts.

«Sabiedriskais transports vairs negāja, tāpēc biju spiesta iet ar grūtībām uz mājām kājām, no Lielvārdes ielas uz Artilērijas ielu, jo naudas nebija, lai izsauktu taksi,» stāsta Dzintra. «Nācu mājās ļoti lēnām, jo man ir kustību traucējumi. Gandrīz nosalu, jo reizēm kritu sniegā. Uz rīta pusi pārnācu nosalusi.»

Portāls TVNET lūdza Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas komentāru par šo gadījumu.

«Saņemot pacientes sūdzību, slimnīcas vadība, protams, pieprasīja paskaidrojumus no visiem darbiniekiem, kas tovakar bija saskarē ar pacienti. Kā liecina saņemtie paskaidrojumi, mediķi ir ļoti nepatīkami pārsteigti par šo sūdzību, jo tovakar nekādas konfliktsituācijas ar pacienti nav bijis un nekas nav liecinājis, ka viņiem pēc dienas tiks veltīti godu un cieņu aizskaroši izteikumi,» informēja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas preses sekretāre Aija Lietiņa.

Paciente slimnīcas Acu traumpunktā esot rūpīgi izmeklēta un ticis konstatēts, ka viņa guvusi salīdzinoši nelielu traumu un viņai nav nepieciešama ne neatliekamā palīdzība, ne stacionēšana slimnīcas acu nodaļā. Acu ārste pacientei nozīmējusi ārstēšanu, kas veicama mājās.

«Tā kā kundze bija gados un bija jau ļoti vēls, slimnīcas darbinieki (acu ārste ar dežūrmāsu un vēlāk, pacientei dodoties norēķināties par ambulatoro pakalpojumu, arī klientu apkalpošanas speciāliste) piedāvājuši izsaukt taksometru, taču kundze no tā atteikusies, norādot, ka viņai neesot naudas,» komentē Lietiņa.

Pacientei piedāvāti arī citi risinājumi nokļūšanai mājās, piemēram, slimnīcas dežūrtransports, ko izmantojot pacientu pārvešanai no viena stacionāra uz citu, medikamentu atvešanai un citām ārstniecības nodrošināšanai būtiskām vajadzībām. Ar to iespējams arī pacientu nogādāt mājās, taču tas gan ir maksas pakalpojums. Arī no šīs iespējas paciente esot atteikusies, norāda slimnīcā.

Saskaņā ar darbinieku pausto, paciente vairākkārt tikusi informēta arī par iespēju norēķināties par ambulatoro pakalpojumu vēlāk, lai varētu samaksāt par taksometru. Paciente tikusi informēta arī par to, ka arī par slimnīcas dežūrtransportu ir iespējams atliktais maksājums. Paciente šīs iespējas noraidījusi.

«Visi mediķi uzsver, ka neviens pacienti nav raidījis prom no slimnīcas. Māsa pat piedāvājusi viņai atnest segu. Kā stāsta slimnīcas darbinieki, paciente no visiem piedāvātajiem risinājumiem atteikusies un norādījusi, ka pati dosies mājās,» pauda Lietiņa.

Tikmēr paciente slimnīcas pausto komentāru dēvē par meliem: «Tas viss ir absurds. Vai es savā smagajā stāvoklī atteiktos no tik ekskluzīva piedāvājuma? Lai viņi to tagad pierāda! Jebkurš loģiski domājošs cilvēks saprot, ka tie ir meli un vēlreiz meli!» Pēc sievietes domām, slimnīcas pārstāvji meklē notikušajam attaisnojumu. «Viņi zināja manas kaites, bet padzina kā suni!» sarunā ar TVNET apgalvo Dzintra.

Sieviete uzskata, ka slimnīcas pārstāvju paustais situācijas izklāsts ir bezkaunīgs: «Tik skaisti piedāvāja! Kāpēc man savā stāvoklī būtu bijis no tā jāatsakās? Man pat pietiktu palikt tajā krēslā bez segas! Es gribu, lai visi zina, kas notiek ar mūsu medicīnu! Cilvēki sakož zobus un klusē. Es neklusēšu!»

Dzintra ir pārliecināta, ka viņas gadījums nav vienīgais, taču vēlas, lai tas būtu pēdējais. Viņasprāt, cilvēki parasti šādās situācijās «sakož zobus un noklusē», taču Dzintra ir apņēmības pilna cīnīties pret piedzīvoto netaisnību: «Tāds pacients kā es saceļ adatas gaisā, un tagad viņi meklē attaisnojumus!»

Sieviete plāno sniegt prasību tiesā, lai saņemtu sāpju naudu no darbiniekiem, kuri viņu izdzinuši uz ielas. Dzintra no vairākiem juristiem jau saņēmusi piedāvājumu bez atlīdzības palīdzēt atrisināt šo situāciju: «Tas netiks piedots. Tas, ka viņi taisnojas, parāda, cik viņi ir negodīgi.»