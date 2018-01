Pētījums: deviņas populārākās tējas lielveikalos satur pesticīdus

Tikai divas no analizētām populārām Latvijas lielveikalos nopērkamajām tējām ir brīvas no pesticīdiem - Rimi Ceylon black tea un Lipton Yellow Label, apjomīgā EK finansiāli atbalstītā pētījumā secina vides organizācija «Zaļā brīvība». No 11 analizētajiem produktiem pesticīdi tika atklāti deviņos.