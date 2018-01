«Palika pretīgi!» Reaģējot uz sūdzību, PVD veic pārbaudi populārā picērijā

«Bārmenis, jauns čalītis, taisa smūtijus un atlikumu dzer pa taisno no blendera kolbas. Pēc tam iemiksē nākamo smūtiju, pat neizskalojot krūzi. Bez problēmām. Pretīgi palika,» šāds ieraksts par «Čili Pizza» picēriju Valmierā lasāms interneta vietnē «Sūdzības.lv». Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) portālam TVNET apstiprināja, ka saistībā ar šo informāciju picērijā tiks veikta pārbaude.

PVD kā sūdzību reģistrējis publiskajā telpā izskanējušo informāciju par picērijas apmeklētājas novēroto nepieņemamo bārmeņa rīcību. «Tā kā šim uzņēmumam jau bija uzdots novērst pārkāpumus, kas saistīti ar personāla apmācību, tuvākajā laikā PVD pārbaudīs, vai uzņēmums aizrādījumus ir ņēmis vērā,» portālu TVNET informēja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

«Čili Pizza» Valmieras picērijas vadītāja Solveiga Maslovska sarunā ar portālu TVNET teica, ka par šādu gadījumu viņai informācijas neesot. Vadītāja norādīja, ka picērijā ir novērošanas kameras un pastāv iespēja notikušo apskatīt. «Neko vairāk šobrīd nevaru komentēt,» pagājušās nedēļas izskaņā portālam sacīja Maslovska

SIA «Tiamo Grupa» mārketinga vadītājs Toms Zukulis portālam elektroniskā vēstulē apstiprināja, ka interneta vietnē «Sūdzības.lv» publicētā situācija, kurā bārmenis pēc smūtija pagatavošanas un pasniegšanas klientam ir padzēries no blendera un it kā to izmantojis atkārtoti bez mazgāšanas, ir notikusi Valmieras «Čili Pizza» picērijā, kas ir «Tiamo» grupas struktūrvienība.

«Mēs ļoti rūpīgi izanalizējam ikvienu atsauksmi, tādēļ arī pēc šīs sūdzības saņemšanas uzreiz tika veikta pārbaude. Apskatot video novērošanas ierakstus, tika konstatēts, ka bārmenis ir pagaršojis sagatavoto smūtiju, bet nav izmantojis blenderi atkārtoti,» komentēja Zukulis.

«Šajā situācijā jāatzīst, ka bārmenis ir pārkāpis uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un smūtija nogaršošanai nav izmantojis atsevišķu glāzi. Tomēr pēc smūtija nogaršošanas blenderis tika izmazgāts atbilstoši prasībām,» norādīja firmas pārstāvis.

Tāpat viņš norādīja, ka, reaģējot uz sūdzību, PVD picērijā veicis pārbaudi - videomateriāla izpēti. «Pēc tā noskatīšanās tika konstatēts, ka PVD prasības nav pārkāptas un sūdzība atzīta par nepamatotu, kas arī norādīts PVD sastādītajā protokolā,» sacīja Zukulis.

«Vēlamies pateikties sūdzības autorei par vērību. Mēs vienmēr priecājamies saņemt atsauksmes no mūsu viesiem, jo tas palīdz celt sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Jāpiebilst, ka nemitīgi veicam darbinieku apmācības, pieaicinot arī dažādus Latvijā pazīstamus lektorus, lai izglītotu mūsu darbiniekus viesmīlības jomā. Statistiski gan jāatzīmē, ka «Tiamo» grupas saņemto sūdzību skaits pēdējo gadu laikā ir samazinājies, kā arī bieži saņemam uzslavas,» pauda firmas pārstāvis.

Tāpat firmas pārstāvis aicināja ikvienu, kuram ir kāds ieteikums, kā pilnveidot jebkuru no «Tiamo» grupas restorāniem, picērijām vai kafejnīcām, sūtīt e-pastu uz tiamo@tiamo.lv vai sazināties sociālajos tīklos.

Tikmēr interneta vietnē «Sūdzības.lv» lasāmi vairāki ieraksti par sliktu servisu «Čili Pizza» picērijās Rīgā, piemēram, šāds: «Spice home čili picā, gaidot desmit minūtes pustukšā restorānā, netikām pie ēdienkartes. Pat pēc acu kontakta ar viesmīļiem viņiem nelikās svarīgi apkalpot. Tā arī aizgājām. Piebilstu, ka nebija daudz cilvēku vai pārpildīts restorāns.»

Viesmīlības uzņēmumu grupa «Tiamo» ir franšīzes ņēmēji un pārvalda «Čili Pizza» picērijas Liepājā, Jelgavā, Ogrē, Valmierā, Siguldā un Daugavpilī, tādēļ komentēt visu Latvijas picēriju darbību Zukulis nevarēja.

PVD informēja, ka 2017. gadā par SIA «Čili Pizza» uzņēmumiem saņemta viena sūdzība, kurā izteiktas pretenzijas par picas kvalitāti, temperatūru un piegādes laiku, informēja dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa. Pēc sūdzības saņemšanas uzņēmumā veikta pārbaude.

Izvērtējot uzņēmumā higiēnu, neatbilstības netika konstatētas. Piegādes laika un temperatūras atbilstību nebija iespējams izvērtēt, jo sūdzībā netika norādīti konkrēti datumi un laiki.