Mūrniece: Rimšēvičam pašam būtu jāatkāpjas no Latvijas Bankas prezidenta amata

Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam, kuru ir aizturējis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), būtu pašam jāatkāpjas no amata, uzskata Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK).

Mūrniece aģentūrai LETA sacīja, ka seko līdzi informācijai un notikušajam. Ar Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadību ir vienošanās, ka komisija rīt izvērtēs šos notikumus, norādīja Mūrneice, piebilstot, ka tam arī būs iespēja saņemt jaunāko informāciju.

«Pašlaik KNAB strādā, acīmredzot ir pamats šim darbam un šiem pasākumiem,» norādīja Mūrniece.

Politiķe skaidroja, ka, izvērtējot regulējumu saistībā ar iespējām atsaukt Latvijas Bankas vadītāju, atkāpšanās no amata būtu rīcības veids, ko viņa sagaidītu no Rimšēviča.

Latvijas Bankas likumā ir noteikts, ka Saeima var atbrīvot Latvijas Bankas prezidentu tikai tad, ja ir saņemts viņa personīgs iesniegums par atkāpšanos no amata. Tāpat viņu var atbrīvot no amata saistībā ar smagiem pārkāpumiem Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtu izpratnē. Tomēr to var darīt tikai tad, kad ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums. Latvijas Bankas prezidentu var atbrīvot arī citos gadījumos, kas noteikti šajos statūtos, noteikts likumā.

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtos pausts: tikai tad, ja centrālās bankas vadītājs vairs neatbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi pienākumu veikšanai, vai ir izdarījis smagu pārkāpumu, viņu var atbrīvot no amata.

Kā ziņots, KNAB ir aizturējis Rimšēviču, paziņojis Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS). Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija arī liecina, ka aizturēts arī uzņēmējs Māris Martinsons. Personu var aizturēt uz 48 stundām, pēc tam tiesībsargājošajām institūcijām jālemj vai un kādu drošības līdzekli piemērot.

Latvijas Banka aģentūrai LETA komentārus nesniedza, norādot, ka par KNAB izmeklējošām darbībām atbildes var sniegt pats birojs. Savukārt KNAB līdz šim nav komentējis veiktās izmeklēšanas darbības. «KNAB sniegs papildus ziņas un skaidrojumu tiklīdz tas būs iespējams, neapdraudot izmeklēšanu,» teica KNAB pārstāve Laura Dūša.