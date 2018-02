Eksperts: AM paziņojums par informatīvu uzbrukumu bijis preventīvs

Aizsardzības ministrijas (AM) paziņojums par informatīvu uzbrukumu, kas vērsts pret Latviju saistībā ar notikumiem banku sektorā un Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča aizturēšanu, uzskatāms par preventīvu gājienu, sacīja mediju eksperts Mārtiņš Kaprāns.

Nevēloties šajā jautājumā paust kategoriskus spriedumus, Kaprāns pauda viedokli, ka pašreizējā situācijā pastāv draudi, ka apšaubāma rakstura informācijas avoti varētu izmantot Latvijā radušos nestabilitāti finanšu sektorā, lai pārspīlētā vai maldīgā veidā ziņotu par «korumpēto Latviju». Līdz ar to viņa ieskatā AM paziņojums uzskatāms par preventīvu gājienu, lai mazinātu valsts nestabilitātes izmantošanu informatīvu uzbrukumu veikšanā.

«Zinot to loģiku, kāda bijusi līdz šim - gadījumi, kur ir sakāpinātas emocijas un saasināta sabiedriskā doma, tiek izmantoti no ārpuses. (..) No tāda preventīva viedokļa skatoties, neuzskatu, ka tas ir kas kritizējams – labāk būt piesardzīgam,» skaidroja Kaprāns.

Kā ziņots, AM paziņojusi, ka, ņemot pēdējās nedēļas notikumus banku sektorā un Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča aizturēšanu, pastāv augsta varbūtība, ka no ārienes tiek organizēts plašs mēroga informācijas uzbrukums pret Latviju un, iespējams, ka arī notiks uzbrukuma turpinājums. AM vērsa uzmanību, ka šāda operācija pēc struktūras un izpildījuma ir identiska tām, kas tika novērotas priekšvēlēšanu laikā ASV, Francijā un Vācijā.