Sārts: Latvijas saistība ar korupcijas shēmām plaši atspoguļota Krievijas propagandas vietnēs

ASV gadījumā līdzīga situācija ar materiālu publicēšanu esot tikusi novērota pirms 2016.gadā notikušajām prezidenta vēlēšanām. Tagad ASV saistībā ar notikušo izvirzījušas apsūdzības Krievijas interneta troļļu un propagandistu «Interneta pētījumu aģentūras» darbiniekiem.

Sārts intervijā «CBC» stāsta, ka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs tiek turēts aizdomās par korupciju. Latvijas Aizsardzības ministrija (AM) savukārt norādījusi, ka ziņu aģentūras AP publikācija par Latvijas saistību ar korupcijas shēmām «tika ļoti plaši izplatīta, turklāt arī tādās mājaslapās, kas parasti izplata Krieviju atbalstošus vēstījumus, kā tas jau iepriekš redzēts ASV priekšvēlēšanu laikā,» Kanādas telekanālam apgalvo Sārts, uzsverot, ka tas izskatās ļoti aizdomīgi.

«Mājaslapu tīkli, kurus esam novērojuši, pastiprina vēstījumus, kas vērsti uz sabiedrības šķelšanos. Šajā situācijā ir divi aspekti: ir konkrētā apsūdzība korupcijā, bet kāds to mēģina izmantot, lai padarītu situāciju sliktāku,» norāda Sārts.

AM šonedēļ paziņoja, ka, ņemot vērā pēdējo dienu notikumus banku sektorā un Latvijas Bankas prezidenta aizturēšanu, pastāv augsta varbūtība, ka no ārienes tiek organizēts plaša mēroga informācijas uzbrukums pret Latviju un iespējams, ka arī notiks uzbrukuma turpinājums. AM vērsa uzmanību, ka šāda operācija pēc struktūras un izpildījuma ir identiska tām, kas tika novērotas priekšvēlēšanu laikā ASV, Francijā un Vācijā.

AM analīze liecina, ka operācijas avots ir aģentūras AP žurnālista Karlo Piovano ieraksts sociālajā tīklā «twitter» 19.februārī plkst.19.05 ar saiti uz vietni «AP News» un fotogrāfiju, kurā redzams Rimšēvičs kopā ar vairākām personām. AM vērsa uzmanību, ka tālāk šī ziņa un fotogrāfija tikusi izplatīta interneta vietnēs, kas pirms tam par Latviju nav neko informējušas, daudzas no tām ir mazpazīstamas vai ar finanšu sektoru nesaistītas, tai skaitā «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas» un citas. Dažās no šīm vietnēm konkrētais raksts esot vienīgā šāda veida publikācija. Šī ir metode, ar kuras palīdzību īsā laika posmā iespējams palielināt informācijas apjomu, kas uzrādās meklēšanas sistēmās, skaidroja AM.

Iepriekšminētais liecina, ka tā ir, iespējams, ļoti plaša informācijas operācija, lai nomelnotu Latvijas tēlu Rietumu valstīs un grautu sabiedrības uzticēšanos valstij. Ar diezgan augstu varbūtību var paredzēt, ka šīs nav informācijas operācijas beigas un sekos turpinājums, vēstīja AM.

Iepriekš AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins aģentūrai LETA nekomentēja, kura valsts šādu informācijas operāciju, iespējams, realizējusi, taču piebilda, ka viens no AM uzdevumiem ir analizēt notikumus informācijas telpā, jo informācijas telpa ir viens no hibrīdkara mērķiem.